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Patrick Hediger
28. Jan 2026
Lesedauer 2 Min.

USA

US-Tiktok mit technischen Problemen nach Neuordnung

Zum Start des neuen Gemeinschaftsunternehmens unter Regie von US-Investoren kämpft Tiktok kämpft in den USA mit technischen Problemen.

PCtipp auf TikTik

© (Quelle: PCtipp)

Ein Stromausfall in einem der Rechenzentren am Wochenende hat eine Kette von technischen Problemen ausgelöst, die bislang nicht vollständig behoben sind. Das teilte die Betreibergesellschaft von TikTok USA mit. Betroffen sind unter anderem das Hochladen und Veröffentlichen von Beiträgen.

Die Störungen sorgen seit Tagen in den USA für Aufmerksamkeit. Einige Nutzer berichteten online, sie könnten keine Videos von Protesten im Bundesstaat Minnesota hochladen oder Direktnachrichten mit dem Begriff „Epstein“ versenden. In den vergangenen Wochen hatte bereits die verzögerte Veröffentlichung von Ermittlungsunterlagen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein Kritik an der Regierung von Präsident Donald Trump hervorgerufen.

Seit der Übergabe des US-Geschäfts an neue Investoren spielt der von Trump-Unterstützer Larry Ellison geführte Technologiekonzern Oracle eine Schlüsselrolle bei TikTok USA.

TikTok führt die Probleme auf die technischen Folgen des Stromausfalls zurück. Es gebe keine Regel, die den Namen „Epstein“ in Direktnachrichten verbiete, und auch Videos aus Minnesota seien auf der Plattform vorhanden, teilte das Unternehmen mit.

Mit der Übertragung des US-Geschäfts an eine neue Gesellschaft mit amerikanischen Investoren wurde vergangene Woche die Zukunft von TikTok in den USA gesichert. Ein US-Gesetz hatte den in China ansässigen Mutterkonzern Bytedance gezwungen, sich zumindest vom US-Geschäft zu trennen, um ein Verbot der App in den Vereinigten Staaten abzuwenden.

Zum PCtipp auf Tiktok

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