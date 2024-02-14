Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
14. Feb 2024

Valentinstag-Geschenke für Nerds

Eine Bambus-Box mit einem Herz drauf

Mit der Lovebox Bambus kann man mit der Lovebox-App eine Nachricht versenden – ob nun ein Dankeschön oder ein Liebesgeständnis. Sobald die Box geöffnet wird, erblickt man die Botschaft. Wird das Herz in der Hand gedreht, erscheinen in der App Herzen. Muss mit der Lovebox-App gekoppelt werden (Android & iOS), kommt inkl. Ladekabel und misst 9 × 9 cm.
Preis: Fr. 117.-
Gesehen bei:geschenkidee.ch

 © geschenkidee.ch
Ein Schneidebrett im Design eines Computer-Mainboards

Nett für die Küche: das Motherboard-Schneidebrett. Wenn der Partner oder die Partnerin gern kocht: Vielleicht wär das was. Details: Grösse: 41 × 30.8 × 0,8 cm; Material: kratzfestes, gehärtetes Glas; Gummifüsse für festen Halt, spülmaschinenfest
Gratistipp für Männer: Wenn das Ganze hingegen ein Wink mit dem Zaunpfahl sein soll, dass die Freundin häufiger kochen soll: Lassen Sie es bleiben.
Preis: Fr. 19.95
Gesehen bei:geschenkidee.ch

 © geschenkidee.ch
Ein weisses Kissen mit der schwarzen Aufschrift

Das Geek-Kissen schlechthin! AufZazzle.chfinden Sie alles rund um Ctrl+Alt+Delete-Geschenke. Es gibt auch T-Shirts.
Preis: ab rund Fr. 36.- (Kissen)
Gesehen bei:Zazzle.ch

 © zazzle.ch
Badespielfiguren in Form des Poop-Emojis

Ist das Lieblings-Emoji der besseren Hälfte das Poop-Emoji? Und badet er oder sie noch oft? Ob alleine oder gemeinsam, Sie können sich mit diesem Angelspiel die Zeit in der Badewanne vertreiben.
Preis: Fr. 19.90
Gesehen bei:geschenkparadies.ch

 © geschenkparadies.ch
Schwarze Handschuhe mit Spezialbeschichtung an den Fingerkuppen

Wer im Schnee unterwegs ist und entweder auf ein Tram oder den Bus warten muss oder einfach sonst mit dem Handy hantieren will, muss die Handschuhe ausziehen. Schluss damit! Für den Gfröörli-Partner ist ein Handschuh, mit dem man das Smartphone bedienen kann, sicher eine nützliche Sache.
Preis: Fr. 25.90
Gesehen bei:galaxus.ch

 © galaxus.ch
Eine leicht gebogene Logitech-Tastatur

Praktisch fürs Home Office: Das Keyboard ERGO K860 mit geteilter ergonomischer Tastatur. Fun Fact: Die Tastatur gab es fast ein Jahr lang nicht mit Schweizer Tastaturlayout! Das ist nun aber Geschichte. Diese Tastatur hat auch einen Ziffernblock.
Preis: Fr. 139.-
Gesehen bei:logitech.com/de-ch

 © logitech.com
Cover des Buches

Buchtipp: Kochen für Geeks. Für jene, die interessiert, was naturwissenschaftlich während der Zubereitung genau passiert. Beispielsweise lernt man: Warum backen wir manche Dinge bei 175 ºC und andere bei 190 ºC? Warum ist medium zubereitetes Steak so beliebt?
Preis: 39.90
Gesehen bei:Orell Füssli

 © microspot.ch
Eine kugelförmige Lampe mit der Oberflächenstruktur des Mondes

Romantisch und für Mond-Fans: die 3D-Mondlampe. Der LED-Mond ist sogar dimmbar (verschiedene Farben) und hat einen Touch-Sensor-Schalter.
Details: Spannung: 11V-220V, Leistung Lampe: 01 – 1.5 Watt. Durchmesser: 15 cm, Gewicht: 440 g, Leuchtdauer bei voller Akkuladung: ca. 10 Stunden, inkl. aufladbarer Lithium-Batterie
Preis: 22.95
Gesehen bei:geschenkidee.ch

 © geschenkidee.ch
Eine Fleece-Decke mit Hundemotiv

Gerade wenns so kalt ist, kuscheln beide gern? Wie wärs, wenn Sie sich in Ihre eigene Fotodecke kuscheln könnten?
Preis: ab Fr. 59.95
Gesehen bei:ifolor.ch

 © ifolor.ch
Gaming-Headset mit Basisstation

Zum Schluss noch etwas, wenn der Preis keinerlei Rolle spielt und der Partnersehranspruchsvoll ist. Im privaten Umfeld der PCtipp-Redaktion hat uns jemand davon vorgeschwärmt: Headset Steelseries Arctis Pro Wireless. Dies ist nicht nur ein Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon, es ist auch eine Basis-Station dabei und – so wurde uns gesagt – man kann den Gamesound der PS4 sowie den Sound des Handys (z. B. Discord-Chat während dem Gamen) gleichzeitig auf demselben Kopfhörer haben und sogar nach Bedarf mischen. Ausserdem kommt das Gerät mit zwei Akkus. Thumbs up.
Preis: ab Fr. 202
Gesehen bei: steelseries.com / Vorrätig beiDigitec

 © steelseries.com
Tipps Fun Gesellschaft Gadget Bildergalerie
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Kommentare

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare