Valentinstag-Geschenke für Nerds

Mit der Lovebox Bambus kann man mit der Lovebox-App eine Nachricht versenden – ob nun ein Dankeschön oder ein Liebesgeständnis. Sobald die Box geöffnet wird, erblickt man die Botschaft. Wird das Herz in der Hand gedreht, erscheinen in der App Herzen. Muss mit der Lovebox-App gekoppelt werden (Android & iOS), kommt inkl. Ladekabel und misst 9 × 9 cm. Preis: Fr. 117.- Gesehen bei:geschenkidee.ch
Nett für die Küche: das Motherboard-Schneidebrett. Wenn der Partner oder die Partnerin gern kocht: Vielleicht wär das was. Details: Grösse: 41 × 30.8 × 0,8 cm; Material: kratzfestes, gehärtetes Glas; Gummifüsse für festen Halt, spülmaschinenfest Gratistipp für Männer: Wenn das Ganze hingegen ein Wink mit dem Zaunpfahl sein soll, dass die Freundin häufiger kochen soll: Lassen Sie es bleiben. Preis: Fr. 19.95 Gesehen bei:geschenkidee.ch
Ist das Lieblings-Emoji der besseren Hälfte das Poop-Emoji? Und badet er oder sie noch oft? Ob alleine oder gemeinsam, Sie können sich mit diesem Angelspiel die Zeit in der Badewanne vertreiben. Preis: Fr. 19.90 Gesehen bei:geschenkparadies.ch
Wer im Schnee unterwegs ist und entweder auf ein Tram oder den Bus warten muss oder einfach sonst mit dem Handy hantieren will, muss die Handschuhe ausziehen. Schluss damit! Für den Gfröörli-Partner ist ein Handschuh, mit dem man das Smartphone bedienen kann, sicher eine nützliche Sache. Preis: Fr. 25.90 Gesehen bei:galaxus.ch
Praktisch fürs Home Office: Das Keyboard ERGO K860 mit geteilter ergonomischer Tastatur. Fun Fact: Die Tastatur gab es fast ein Jahr lang nicht mit Schweizer Tastaturlayout! Das ist nun aber Geschichte. Diese Tastatur hat auch einen Ziffernblock. Preis: Fr. 139.- Gesehen bei:logitech.com/de-ch
Buchtipp: Kochen für Geeks. Für jene, die interessiert, was naturwissenschaftlich während der Zubereitung genau passiert. Beispielsweise lernt man: Warum backen wir manche Dinge bei 175 ºC und andere bei 190 ºC? Warum ist medium zubereitetes Steak so beliebt? Preis: 39.90 Gesehen bei:Orell Füssli
Romantisch und für Mond-Fans: die 3D-Mondlampe. Der LED-Mond ist sogar dimmbar (verschiedene Farben) und hat einen Touch-Sensor-Schalter. Details: Spannung: 11V-220V, Leistung Lampe: 01 – 1.5 Watt. Durchmesser: 15 cm, Gewicht: 440 g, Leuchtdauer bei voller Akkuladung: ca. 10 Stunden, inkl. aufladbarer Lithium-Batterie Preis: 22.95 Gesehen bei:geschenkidee.ch
Zum Schluss noch etwas, wenn der Preis keinerlei Rolle spielt und der Partnersehranspruchsvoll ist. Im privaten Umfeld der PCtipp-Redaktion hat uns jemand davon vorgeschwärmt: Headset Steelseries Arctis Pro Wireless. Dies ist nicht nur ein Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon, es ist auch eine Basis-Station dabei und – so wurde uns gesagt – man kann den Gamesound der PS4 sowie den Sound des Handys (z. B. Discord-Chat während dem Gamen) gleichzeitig auf demselben Kopfhörer haben und sogar nach Bedarf mischen. Ausserdem kommt das Gerät mit zwei Akkus. Thumbs up. Preis: ab Fr. 202 Gesehen bei: steelseries.com / Vorrätig beiDigitec
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
Kommentare