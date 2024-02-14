Valentinstag-Geschenke für Nerds

Zum Schluss noch etwas, wenn der Preis keinerlei Rolle spielt und der Partnersehranspruchsvoll ist. Im privaten Umfeld der PCtipp-Redaktion hat uns jemand davon vorgeschwärmt: Headset Steelseries Arctis Pro Wireless. Dies ist nicht nur ein Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon, es ist auch eine Basis-Station dabei und – so wurde uns gesagt – man kann den Gamesound der PS4 sowie den Sound des Handys (z. B. Discord-Chat während dem Gamen) gleichzeitig auf demselben Kopfhörer haben und sogar nach Bedarf mischen. Ausserdem kommt das Gerät mit zwei Akkus. Thumbs up.

Preis: ab Fr. 202

Gesehen bei: steelseries.com / Vorrätig beiDigitec