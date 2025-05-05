Vielen ist die Reparatur von Smartphones zu teuer

Defekte Smartphones zu reparieren, schont in den meisten Fällen nicht nur den Geldbeutel, sondern ist auch gut für die Umwelt. Der Branchenverband Bitkom hat jetzt in einer repräsentativen Umfrage unter Deutschen ab 16 Jahren ermittelt, welche Einstellungen es zu diesem Thema gibt.

So haben 34 Prozent der Befragten, die schon einmal mindestens einen Schaden an ihrem Smartphone oder Handy hatten, diesen durch einen Händler oder eine Werkstatt reparieren lassen, immerhin 7 Prozent haben die Reparatur selbst durchgeführt. Von jenen, die nicht repariert haben, sagen 67 Prozent, dass ihnen die Reparatur zu teuer war. 47 Prozent wollten ohnehin ein neues Gerät und 43 Prozent haben eine Reparatur als zu kompliziert empfunden. Für 28 Prozent hätte der Vorgang zu lange gedauert und bei ebenfalls 28 Prozent war der Schaden nicht zu beheben.