Vierer mit Falter: Huawei stellt mehrere neue Produkte vor

Diese Probleme haben die Wearables des Herstellers nicht, was sie für deutsche Kunden interessant macht. Die FreeClip 2 sind C-Förmige drahtlose Open-Ear-Kopfhörer, die auf dem Ohr sitzen und mit Dual-Treibern trotzdem vollen Sound bieten sollen. Die Technologie soll es erlauben, Umgebungsgeräusche besser wahrzunehmen. Die 5,1 Gramm leichten Hörer sind gemäss IP57 vor Staub und Wasser geschützt.

Bei den Tablets gibt es Zuwachs in Form des MatePad 11,5 S, das ein mattes beschichtetes Display mit 11,5 Zentimeter Diagonale hat. Es ist kompatibel mit dem Stift M-Pencil Pro und kann mit einer magnetischen Tastatur genutzt werden.

Die bekannte Huawei Watch Ultimate Design kommt jetzt auch als Royal Gold Edition. Sie kombiniert eine Lünette aus Keramik mit einem 18-Karat-Gold-Inlay. Das Gehäuse besteht aus einer flüssigmetallbasierten Zirkonium-Legierung, ergänzt durch ein Armband aus Titan in Gold-Lila. Für den Taucheinsatz verfügt die Uhr über ein Wasserschutzsystem sowie eine sonarbasierte Unterwasser-Kommunikation. Auch eine eSIM kann mit der Smartwatch genutzt werden.