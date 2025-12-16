Mate X7
Vierer mit Falter: Huawei stellt mehrere neue Produkte vor
Auf einem Event hat Huawei vier neue Produkte aus den Segmenten Smartphone, Tablet, Kopfhörer und Smartwatch für den deutschen Markt vorgestellt. Sie sollen in der zweiten Januarhälfte verfügbar sein, Preise nannte der Hersteller noch nicht.
Interessant ist die in China bereits verfügbare neue Auflage des grossen Falt-Smartphones Mate X, die Rot oder Schwarz kommt. Punkten soll das Gerät gegenüber dem Vorgängermodell mit einer stark verbesserten Kamera und einem verstärktem Aussendisplay aus Crystal Armor Kunlun Glass. Ein spezielles Kühlsystem und ein 5.300-mAh-Akku sind auch dabei. Angesichts der immer noch anhaltenden US-Sanktionen gegen Huawei fehlen auch hier Google-Dienste und 5G.
Diese Probleme haben die Wearables des Herstellers nicht, was sie für deutsche Kunden interessant macht. Die FreeClip 2 sind C-Förmige drahtlose Open-Ear-Kopfhörer, die auf dem Ohr sitzen und mit Dual-Treibern trotzdem vollen Sound bieten sollen. Die Technologie soll es erlauben, Umgebungsgeräusche besser wahrzunehmen. Die 5,1 Gramm leichten Hörer sind gemäss IP57 vor Staub und Wasser geschützt.
Bei den Tablets gibt es Zuwachs in Form des MatePad 11,5 S, das ein mattes beschichtetes Display mit 11,5 Zentimeter Diagonale hat. Es ist kompatibel mit dem Stift M-Pencil Pro und kann mit einer magnetischen Tastatur genutzt werden.
Die bekannte Huawei Watch Ultimate Design kommt jetzt auch als Royal Gold Edition. Sie kombiniert eine Lünette aus Keramik mit einem 18-Karat-Gold-Inlay. Das Gehäuse besteht aus einer flüssigmetallbasierten Zirkonium-Legierung, ergänzt durch ein Armband aus Titan in Gold-Lila. Für den Taucheinsatz verfügt die Uhr über ein Wasserschutzsystem sowie eine sonarbasierte Unterwasser-Kommunikation. Auch eine eSIM kann mit der Smartwatch genutzt werden.
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