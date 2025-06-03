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Tilman Börner
3. Jun 2025
Lesedauer 2 Min.

Entwicklungsumgebung

Visual Studio 2022: Verbesserungen im Extension Manager

Updates für Visual Studio 2022 erleichtern das Management von Erweiterungen durch automatisierte Prozesse und eine verbesserte Benutzeroberfläche.
© (Quelle: EMGenie)

Die aktuellen Updates für Visual Studio 2022 verbessern das Management von Erweiterungen.. Sie automatisieren Prozesse und stellen detaillierte Konfigurationsoptionen bereit.

Eine der herausragenden Neuerungen ist die nahtlose Auto-Update-Funktion, die nun aktiviert wird, sobald das Fenster des Extension Managers geöffnet wird. Das sorgt dafür, dass Entwickler stets mit den aktuellsten Features und Fehlerbehebungen arbeiten können, ohne manuell Updates einleiten zu müssen.

Zusätzlich wird bei angewendeten Updates jetzt eine Infobar angezeigt, die daran erinnert, Visual Studio neu zu starten, damit die Updates auch tatsächlich wirksam werden. Auch die Auto-Update-Einstellungen wurden in die Erweiterungsseite integriert, sodass eine schnelle Anpassung ohne das Umher navigieren durch verschiedene Menüs möglich ist.

Ein neuer „Pending”-Kategoriefilter sorgt dafür, dass ausstehende Änderungen oder Aktualisierungen hervorgehoben werden. Diese Funktion hilft Entwicklern, über wichtige Änderungen informiert zu bleiben. Darüber hinaus sind diese Auto-Update-Einstellungen auch unter dem Menüpunkt Tools | Optionen verfügbar, was eine zentrale Verwaltung der Präferenzen ermöglicht.

Die Komplexität der Benutzeroberfläche für das Management der Einstellungen wurde reduziert. Mit weniger Klicks und klareren Optionen gestaltet sich die Konfiguration der Entwicklungsumgebung nun intuitiver. Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf der 'Excluded extensions' Liste, die automatisch mit Erweiterungen gefüllt wird, die von automatischen Updates ausgeschlossen sind. Dies ist besonders nützlich für Erweiterungen, die für den Workflow eines Entwicklers kritisch sind und daher manuell aktualisiert werden sollten.

Updates für den Extension Manager von Visual Studio 2022

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