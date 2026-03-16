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Patrick Hediger
16. Mär 2026
Lesedauer 2 Min.

Personalie

Vittorio Buonfiglio wird CEO von MediaMarkt Schweiz

Vittorio Buonfiglio, aktuell COO Italien, wird CEO von MediaMarkt Österreich und Schweiz. Sein Vorgänger Jan Niclas Brandt wechselt in den Vorstand von CECONOMY.

Vittorio Buonfiglio

© (Quelle: MediaMarkt)

Der Vorstand der CECONOMY AG und damit auch die Führung von MediaMarktSaturn wird neu aufgestellt. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, den Vorstand um die Funktion eines Chief Customer Officer zu erweitern. Diese Position übernimmt per 1. April 2026 Jan Niclas Brandt, derzeit CEO von MediaMarkt in Österreich und der Schweiz.

Im Zuge dieser Veränderung wird Vittorio Buonfiglio, aktuell COO Italien, die Leitung der Organisationen in Österreich und der Schweiz übernehmen.

Buonfiglio ist seit 15 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen für MediaMarktSaturn tätig. Seit Januar 2023 ist er COO von MediaWorld in Italien. Bereits 2022 war er CEO Schweiz, zuvor COO der Niederlande. Er verfügt über umfassende Erfahrung in der operativen Führung, in der Weiterentwicklung von Organisationen sowie in kundenorientierter Innovation. Als CEO-Alpine wird er die Marktposition in Österreich und der Schweiz weiter stärken und die Entwicklung des Kunden- und Mitarbeitererlebnisses vorantreiben.

Für Guido Monferrini, Regional CEO, hat Jan Niclas Brandt in den vergangenen zweieinhalb Jahren einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der Region geleistet: «Von der erfolgreichen Neuausrichtung in der Schweiz bis zur Etablierung der neuen Wachstumsgeschäfte in beiden Ländern hat er Ausserordentliches geleistet.» Gleichzeitig zeigt sich Monferrini überzeugt, dass mit Vittorio Buonfiglio ein ausgewiesener Führungsmanager mit breiter Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Marketing, E-Commerce sowie Services & Solutions die Verantwortung übernimmt.

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