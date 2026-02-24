Vivo bringt Zeiss-Kameras in die Mittelklasse

Seit dem Ende der Verkaufsverbote nach Patentstreitigkeiten vor über einem Jahr ist der chinesische Hersteller Vivo noch nicht offiziell auf den deutschen Markt zurückgekehrt, die Smartphones gibt es aber bei einigen Onlinehändlern zu kaufen. Mit den jetzt vorgestellten Smartphones V70 und V70 Elite könnte das Comeback aber gelingen. Beide kommen zunächst in Märkten wie Indien oder China.

In Indien starten die Preise für das V70 bei umgerechnet rund 430 Euro. Beide Modelle sollen mit ihren Kameras punkten, bei denen bei allen Objektiven Zeiss-Technologie zum Einsatz kommt. Vorne gibt es eine 50-Megapixel-Selfiecam und hinten eine Dreifachkamera. Sie hat eine 50-Megapixel-Hauptlinse, ein 50-Megapixel-Teleobjektiv mit dreifachem optischem Zoom und eine Ultraweitwinkellinse mit 8 Megapixel im V70 oder 50 Megapixel in der Elite-Version.

Die weitere Ausstattung umfasst ein 6,59 Zoll grosses Amoled-Display das eine Auflösung von 2.750 x 1.260 Pixel und eine Bildfrequenz von 120 bietet, und einen 6.500-mAh-Akku, der mit 90 Watt schnell geladen werden kann. Drahtloses Laden ist aber nicht möglich. Als Prozessor gibt es im V70 einen Snapdragon 7 Gen 4 und im V70 Elite den schnelleren Snapdragon 8s Gen 3.

Wann und ob die Geräte in die Schweiz kommen, ist noch nicht bekannt.