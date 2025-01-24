Anzeige
Anzeige
Anzeige
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
24. Jan 2025
Lesedauer 2 Min.

Smartphone

Das Volla Phone Quintus setzt auf Sicherheit

Der deutsche Hersteller Volla Systeme bringt mit dem Volla Phone Quintus ein durch Crowdfunding finanziertes Smartphone mit einem Betriebssystem, das auf Datensicherheit ausgerichtet ist.
© (Quelle: Volla Systeme)

Nachdem das Crowdfunding über die Plattform Kickstarter bis zum Sommer 2024 über 200 Prozent des Ziels erreicht hat, kann der deutsche Hersteller Volla Systeme jetzt mit der Auslieferung seines neuen Smartphones Volla Phone Quintus zum Preis von 719 Euro beginnen.

Bei der Entwicklung wurde laut dem Hersteller der Fokus auf die Datensicherheit und die Benutzerfreundlichkeit gelegt. Charakteristisch ist ein roter Punkt auf dem Display, der als Schnellmenü dient. Das Betriebssystem Volla OS basiert auf Android, kommt aber ohne Google-Dienste oder -Apps aus, wenn dies vom Anwender gewünscht wird. Alternativ kann das Gerät auch mit dem mobilen Linus-System Ubuntu Touch bestellt werden.

Als weltweit erstes Smartphone verwendet das Volla Phone eine integrierte, optionale Cloud, die ganz ohne Rechenzentrum auskommt. Stattdessen entsteht die Cloud, die unter anderem für Messaging-App genutzt wird, aus miteinander vernetzten Smartphones und anderen Endgeräten wie Laptops und PCs. Technische Grundlage ist die Blockchain-Technologie von Holochain.

Die Hardware umfasst ein 6,8-Zoll-Amoled-Display, einen MediaTek Dimensity 7050 Prozessor, 5G, 8 GB RAM, 256 GB Datenspeicher und eine Dreifachkamera mit einer 50-Megapixel-Hauptlinse sowie einem Ultraweitwinkel und einem Makro.

Kommentare

Smartphones
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare