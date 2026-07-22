Von Live-Podcasts bis zu Innovation Awards: Das sind die Events der IFA

Als die IFA vor vielen Jahren noch eine Bühne der TV-Sender und Medienhäuser war, liefen dort täglich Stars und Sternchen auf zahlreichen Events auf der Messe auf. Doch das hat sich gelegt, seit die Produkte im Mittelpunkt stehen. Jetzt bemüht sich der Veranstalter der IFA, die vom 4. bis 8. September in Berlin stattfindet, um mehr zusätzliche Events und präsentiert die ersten «IFA Moments».

Die IFA Innovation Awards würdigen herausragende Produktideen und technologische Spitzenleistungen in mehreren Kategorien. Zusätzlich werden drei Hauptpreise vergeben: Best of IFA, Best Tech Innovation und Best Brand. Neu ist, dass die Preisverleihung 2026 direkt während der IFA stattfindet. Die ausgezeichneten Produkte werden anschliessend in der Innovation Awards Zone präsentiert und können dort von Fachbesuchern und Medien aus nächster Nähe erlebt werden.

Mit Creator Connect widmet die IFA einen ganzen Veranstaltungstag (Sonntag, 6. September, ab 11 Uhr) den Themen, die Creators und digitale Medienmarken bewegen. Auf der Creator Stage stehen Talks, Workshops und Networking auf dem Programm. Inhaltlich geht es unter anderem um Erfolgsmodelle der Creator Economy, KI-gestützte Kreativität und neue Formate, die das Zusammenspiel von Content und Publikum verändern.

Podcasts im Sommergarten

Am Abend des 6. September bringt ab 17 Uhr der Podcast Sonntag zwei bekannte Formate live auf die Bühne des IFA Sommergartens. Den Auftakt macht «Mord auf Ex» mit echten Kriminalfällen und aussergewöhnlichen Geschichten. Anschliessend sprechen Jani und Alina von «Wine Wednesday» über Beziehungen, das Erwachsenwerden und das letzte wilde Wochenende.

Unter dem Leitgedanken «Innovation For All» setzt die IFA ihre Partnerschaft mit House of Pride fort und ist 2026 zum zweiten Mal in Folge auf dem House of Pride Truck beim Berliner Christopher Street Day vertreten. Ebenfalls am 25. Juli feiert House of Pride zudem sein fünfjähriges Jubiläum als offizielle Berlin Pride Main Party: In den AQUAHŌFEN Berlin kommen mehr als 3.500 Gäste sowie über 65 Artists, DJs, Performer und Hosts zusammen. Das Charity-Thema 2026 lautet «Stop Violence against Women*».

Anlässlich der Partnerschaft mit GeoGuessr und der GeoGuessr World Championship in Berlin hat die IFA ein eigenes Spiel entwickelt, das die Spielerinnen und Spieler auf eine virtuelle Entdeckungsreise durch die Hauptstadt und zu ausgewählten IFA-Orten mitnimmt. Wer sich einloggt und mitspielt, erhält einen exklusiven Rabatt auf IFA-Tickets und nimmt automatisch an der Verlosung teil, die bis zum 12. August 2026 läuft. Zu gewinnen gibt es dreimal zwei Tickets für das Finale der GeoGuessr World Championship sowie dreimal zwei Tickets für die IFA inklusive exklusivem IFA-Merch-Paket. Die GeoGuessr World Championship findet vom 2. bis 5. September 2026 im Berliner Tempodrom statt.

Weitere Speaker, Sessions und Programmpunkte der IFA 2026 werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Das aktuelle IFA-Programm steht hier.