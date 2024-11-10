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Patrick Hediger
10. Nov 2024
Lesedauer 2 Min.

Aufgepasst

Vorsicht bei Erinnerungs-Mails zu nicht abgeholten Paketen von digitec.ch

Cyberkriminelle versenden aktuell vermehrt gefälschte E-Mails im Namen von digitec.ch, welche die Empfänger über angeblich nicht abgeholte Pakete informieren.

Achtung: Fake!

© (Quelle: cybercrimepolice)

cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich muss wieder eine Warnung aussprechen. Dieses Mal geht es um Phishing im Namen von Digitec.

Ziel dieser Betrugsmasche ist es, persönliche Informationen und Kreditkartendaten der Opfer zu erbeuten.

Die Betrugsmasche

Die Betrüger versuchen, potenzielle Opfer mit einer angeblich von digitec.ch stammenden Erinnerung an eine nicht abgeholte Bestellung auf eine gefälschte Website zu locken.

Auf der verlinkten Fake-Website, die im Corporate Design von digitec.ch gehalten ist, müssen Nutzer zunächst einige Lieferdetails durchklicken.

Fake-Website

© Quelle: cybercrimepolice

Zur vermeintlichen Verifizierung der Identität und zwecks Bezahlung der ausstehenden Gebühr für die Paketlieferung erfolgt die Weiterleitung auf eine Bezahlwebsite.

Fake-Bezahlwebsite

© Quelle: cybercrimepolice

Es ist zu erwarten, dass diese Phishing-Versuche im Vorfeld des "Black Friday" zunehmen und arglose Online-Käufer dazu verleiten könnten, auf betrügerische Links zu klicken.

Was muss ich tun

  • Leiten Sie potenzielle Betrugs-E-Mails an Cybercrimepolice.ch weiter.
  • Ignorieren Sie das E-Mail und löschen oder verschieben Sie es in Ihren Junk- resp. Spam-Ordner.
  • Folgen Sie keinen Links aus E-Mails, SMS, etc. oder von anderen Websites, da diese optisch verändert sein können.
  • Geben Sie nie sensible Daten von sich preis, wenn Sie vorgängig keine gründlichen Abklärungen getätigt haben.
  • Im Zweifelsfall ist es ratsam, direkt beim betreffenden Unternehmen nachzufragen, um die Seriosität des E-Mails zu klären.

Ich habe meine Daten preisgegeben

  • Informieren Sie umgehend Ihr Finanzinstitut und lassen Sie die involvierten Bank-/Debitkarten sperren.
  • Begeben Sie sich nach telefonischer Voranmeldung zu Ihrer örtlichen Stelle der Kantonspolizei und erstatten Sie Anzeige.

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Phishing Sicherheit Digitec/Galaxus Internet & Sicherheit
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