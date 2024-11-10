Vorsicht bei Erinnerungs-Mails zu nicht abgeholten Paketen von digitec.ch

cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich muss wieder eine Warnung aussprechen. Dieses Mal geht es um Phishing im Namen von Digitec.

Ziel dieser Betrugsmasche ist es, persönliche Informationen und Kreditkartendaten der Opfer zu erbeuten.

Die Betrugsmasche

Die Betrüger versuchen, potenzielle Opfer mit einer angeblich von digitec.ch stammenden Erinnerung an eine nicht abgeholte Bestellung auf eine gefälschte Website zu locken.

Auf der verlinkten Fake-Website, die im Corporate Design von digitec.ch gehalten ist, müssen Nutzer zunächst einige Lieferdetails durchklicken.

Fake-Website