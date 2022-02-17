Vorsicht: Massenhaft E-Mails im Namen von Cembra Money Bank unterwegs

Die E-Mails sind mit Logos der Cembra Money Bank versehen. In der Mitteilung heisst es, dass ein unberechtigter Zugriff auf das Konto erfolgt sei. Dadurch soll die Empfängerin oder der Empfänger dazu gebracht werden, auf einen Link zu klicken, der auf eine gefälschte Webseite führt, schreibt die Kantonspolizei Zürich (KaPo Zürich) auf cybercrimepolice.ch.

Ziel der Cyberkriminellen ist es, Ihre Kreditkartendaten abzuphishen sowie den per SMS oder Push-Nachricht übermittelten Sicherheitscode des Empfängers zu nutzen, um die Kreditkarte auf einem Smartphone zu virtualisieren. Falls dies klappt, gehen die Betrüger auf Shoppingtour.