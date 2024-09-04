Mit VPN sicher online shoppen und TWINT Gutschein schnappen

Gratis-WLAN gibt es überall – am Bahnhof, Flughafen oder im Café. Wir verbinden uns gerne mit den öffentlichen Netzwerken, um auch unterwegs vernetzt zu bleiben und unseren Online-Aktivitäten nachzugehen. Aber es ist Vorsicht geboten. Die Hotspots sind häufig nur unzureichend gesichert und können von Kriminellen ausgenutzt werden, um die Daten ahnungsloser Nutzer abzufangen. Das gilt auch dann, wenn wir online shoppen und unsere Kreditkartendaten eingeben.

Am besten verschlüsseln Sie Ihren Online-Verkehr gleich mit einem VPN (virtuelles privates Netzwerk). Die praktische VPN-App kann einfach mit einem Klick auf dem Handy aktiviert werden, sodass Sie überall sicher und privat surfen können.

Jetzt 75 % 2-Jahres-Rabatt auf NordVPN + 3 Extra-Monate + gratis TWINT Gutschein

Zertifizierter Schutz gegen Phishing und Fake-Shops

Online-Shopping-Betrug, einschliesslich gefälschter Seiten und Phishing-Webseiten, ist ein wachsendes Problem für Nutzer in der Schweiz. Diese betrügerischen Websites sehen aus wie echte Shops. Ihr Design ist ansprechend und sie haben gefälschte Kundenbewertungen sowie verlockende Rabatte, um Käufer auszutricksen. Das Ziel dieser Betrügereien ist es, Nutzer zum Kauf von Waren oder zur Angabe persönlicher Daten zu verleiten. Leider kommen die Bestellungen nie an, finanzielle Informationen werden gestohlen oder die Opfer müssen mit Identitätsdiebstahl rechnen.

Um Phishing und Fake-Shops zu bekämpfen, hat NordVPN den Bedrohungsschutz Pro entwickelt, ein Tool, das die Echtheit von Links prüft und gefährliche Webseiten blockiert. Dies wurde auch vom unabhängigen österreichischen Auditor AV-Comparatives geprüft und bestätigt. Damit ist NordVPN der erste VPN-Anbieter, der eine solches Gütesiegel erhalten hat, was seine Wirksamkeit als zuverlässige Anti-Phishing-Software unterstreicht. Ausserdem belegte es einen Spitzenplatz beim Vergleich von Tools zur Erkennung von Fake-Shops, ebenfalls geprüft durch AV-Comparatives.

Jetzt NordVPN mit zertifiziertem Bedrohungsschutz Pro sichern

Rundum-Cybersicherheit in einem Paket