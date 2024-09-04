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Mit VPN sicher online shoppen und TWINT Gutschein schnappen
Gratis-WLAN gibt es überall – am Bahnhof, Flughafen oder im Café. Wir verbinden uns gerne mit den öffentlichen Netzwerken, um auch unterwegs vernetzt zu bleiben und unseren Online-Aktivitäten nachzugehen. Aber es ist Vorsicht geboten. Die Hotspots sind häufig nur unzureichend gesichert und können von Kriminellen ausgenutzt werden, um die Daten ahnungsloser Nutzer abzufangen. Das gilt auch dann, wenn wir online shoppen und unsere Kreditkartendaten eingeben.
Am besten verschlüsseln Sie Ihren Online-Verkehr gleich mit einem VPN (virtuelles privates Netzwerk). Die praktische VPN-App kann einfach mit einem Klick auf dem Handy aktiviert werden, sodass Sie überall sicher und privat surfen können.
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Zertifizierter Schutz gegen Phishing und Fake-Shops
Online-Shopping-Betrug, einschliesslich gefälschter Seiten und Phishing-Webseiten, ist ein wachsendes Problem für Nutzer in der Schweiz. Diese betrügerischen Websites sehen aus wie echte Shops. Ihr Design ist ansprechend und sie haben gefälschte Kundenbewertungen sowie verlockende Rabatte, um Käufer auszutricksen. Das Ziel dieser Betrügereien ist es, Nutzer zum Kauf von Waren oder zur Angabe persönlicher Daten zu verleiten. Leider kommen die Bestellungen nie an, finanzielle Informationen werden gestohlen oder die Opfer müssen mit Identitätsdiebstahl rechnen.
Um Phishing und Fake-Shops zu bekämpfen, hat NordVPN den Bedrohungsschutz Pro entwickelt, ein Tool, das die Echtheit von Links prüft und gefährliche Webseiten blockiert. Dies wurde auch vom unabhängigen österreichischen Auditor AV-Comparatives geprüft und bestätigt. Damit ist NordVPN der erste VPN-Anbieter, der eine solches Gütesiegel erhalten hat, was seine Wirksamkeit als zuverlässige Anti-Phishing-Software unterstreicht. Ausserdem belegte es einen Spitzenplatz beim Vergleich von Tools zur Erkennung von Fake-Shops, ebenfalls geprüft durch AV-Comparatives.
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Rundum-Cybersicherheit in einem Paket
Im Netz lauern noch andere Gefahren, die Ihre Privatsphäre und Sicherheit beeinträchtigen, dazu gehören Web-Tracker, Pop-up-Werbung und Downloads, die Schadsoftware enthalten. NordVPNs Bedrohungsschutz Pro ist auch gegen diese gewappnet und blockiert sie proaktiv.
Wenn Sie das 2-Jahres-Ultra-Paket von NordVPN kaufen, erhalten Sie weitere Tools, die Ihr Online-Leben und Shopping-Erlebnis noch weiter verbessern. Der sichere Passwortmanager NordPass generiert und speichert starke Passwörter für Sie. Kreditkartennummern für den Online-Einkauf können Sie ebenfalls im verschlüsselten Tresor aufbewahren und durch die automatische Ausfüllfunktion sicher in die Einkaufsmaske eintragen lassen.
Wenn Sie keine Lust auf Zettelwirtschaft haben und Ihre Rechnungen an einem zentralen Ort ablegen wollen, können Sie den Cloud-Speicher NordLocker nutzen. Dieser bietet 1 Terabyte verschlüsselten Speicherplatz für all ihre wichtigen Dateien und Dokumente. Ebenfalls enthalten im Ultra-Paket ist Incogni, ein Tool zur Löschung persönlicher Daten. Incogni fordert über 180 Datenhändler in Ihrem Namen auf, Ihre persönlichen Daten zu löschen, um Betrüger und zwielichtige Unternehmen daran zu hindern, ein Profil von Ihnen zu erstellen oder Ihre Daten für Identitätsdiebstahl zu verwenden.
Sichern Sie sich jetzt das 2-Jahres-Ultra-Paket mit 75 % Rabatt und schützen Sie Ihr Shopping-Erlebnis:
- NordVPN + Bedrohungsschutz Pro
- Gratis TWINT Gutschein im Wert von CHF 50
- NordPass Passwortmanager
- NordLocker Cloud-Speicher
- Incogni Daten-Lösch-Tool
- 3 Extra-Monate Abozeit
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