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hosttech GmbH
29. Jan 2024
Lesedauer 5 Min.

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Webhosting für noch schnellere Websites

Warum warten, wenn es um ein Vielfaches schneller geht! Der Schweizer Provider hosttech bietet neu ein speziell auf WordPress-Webseiten ausgerichtetes Webhosting an. Damit winken spürbar kürzere Ladezeiten respektive eine höhere Performance.
© (Quelle: hosttech)

Gleich zur Sache: WordPress ist das weltweit meistgenutzte Content-Management-System (kurz CMS) für nahezu jede erdenkliche Webseite. Konkret lassen sich damit professionelle Blogs, KMU-Websites bis hin zu Onlineshops erstellen. Und es geht noch mehr: Dank der zahlreichen Designvorlagen und mittlerweile einfach bedienbarem Editor bauen selbst technisch weniger affine (Neu-)Einsteiger in kurzer Zeit eine Website nach den eigenen Vorstellungen.

Wer daran Geschmack gefunden hat, kann zudem auf spannende Design-Tools, CSS ì und eine Vielzahl an Plug-ins zugreifen. Insgesamt bieten diese Funktionen (angehenden) Profis einen riesigen Gestaltungsspielraum.  Genau hier hat der Richterswiler Webhoster hosttech ein neues As im Ärmel: Der Provider bietet neu vier auf WordPress-Webseiten optimierte Webhosting-Pakete an, Bild 1.

Bild 1: Vier gewinnt: die neuen WordPress-Hostings von hosttech

 © Quelle: hosttech

Die Vorteile

Weshalb sich das spezielle WordPress-Hosting von hosttech lohnt, konkretisiert hosttech-Chef und -Gründer Marius Meuwly: «Ein vollgepacktes WordPress kann schnell eine hohe Serverlast verursachen und so manchen Server in die Knie zwingen», erklärt der CEO. Und Meuwly weiter: «Um Ladezeiten zu reduzieren oder auch Komplettausfällen vorzubeugen, sind unsere neuen Hosting-Angebote deshalb voll auf Performance ausgelegt.»

hosttech bietet ihr neu aufgelegtes WordPress-Hosting in den vier Varianten «Basic», «Select», «Deluxe» und «Supreme» an. Der Hoster deckt damit nach eigenen Angaben die Anforderungen für eher einfache Einzel-Websites (Paket «Basic») bis hin zu komplexen/hoch-professionellen E-Commerce-Lösungen («Supreme») ab.

Bezüglich der Infrastruktur nutzen alle vier WordPress-Hostings die hosttech-eigenen IaaS-Cloud-Umgebungen (Infrastructure as a Service ì) und werden damit auf modernsten virtuellen Serversystemen gehostet. Und auch punkto Hardware gibt es keine Abstriche: So kommt ausschliesslich SSD-Storage mit NVMe-Caching-Technologie zum Einsatz, was für schnelle Zugriffszeiten sorgt. Dank aktueller CPU-Technologie (beispielsweise AMD- oder Intel-Prozessoren) ist auch das Backend, als Server-seitiger Teil der Webseitenentwicklung, reaktionsschnell. Ausserdem werden die einzelnen Webprojekte isoliert, sodass ein stabiler Serverbetrieb und hohe Datensicherheit gewährleistet sind.

Tipp: WordPress-Migration durch Experten

Eine WordPress-Website von einem Hosting-Anbieter zu einem neuen Provider zu transferieren, kann eine komplexe und zeitaufwendige Aufgabe sein. Es erfordert technisches Know-how, um sicherzustellen, dass alle Dateien, Datenbanken und Einstellungen korrekt übertragen werden. Wenn etwas schiefgeht, kann dies zu Datenverlust, Ausfallzeiten und einer Menge Kopfschmerzen führen. Bereits seit Sommer 2023 bietet der Hosting-Spezialist hosttech deshalb die Dienstleistung «WordPress-Migration» an. Hierbei übernehmen die erfahrenen Entwickler des hosttech-Teams den kompletten Transfer einer bestehenden WordPress-Instanz auf die Server von hosttech. So funktioniert es: Um die WordPress-Migration mit hosttech anzugehen, werden zunächst ein kostenloser Check und eine Aufwandsschätzung durch die hosttech-Entwickler durchgeführt. Für diese Aufwandsschätzung wird der Zugriff auf die bestehende WordPress-Website benötigt. Gut zu wissen: Der Auftrag läuft im Hintergrund ab, als Kunde muss man dafür nicht anwesend sein. Auch entsteht durch den Check keine Downtime oder Ähnliches. Auf Basis dieses Checks stellt hosttech anschliessend eine Offerte für die Durchführung der Migration. Weitere Informationen hosttech.ch/wordpress-migration E-Mail-Lösung Hosted Exchange Um einen optimalen Serverbetrieb zu gewährleisten, kommen die WordPress-Hosting-Abos ohne E-Mail-Lösung daher. Die cloudbasierte Hosted-Exchange-Lösung ist die perfekte Ergänzung für effizientes Arbeiten unterwegs. Hosted Exchange basiert auf Microsofts Exchange Server, jedoch werden alle Daten im hochsicheren Datacenter von hosttech gespeichert. Dadurch unterliegen sie der Schweizer Gesetzgebung und dem Schweizer Datenschutz. Kosten: Eine E-Mail-Adresse inklusive 25 GB Speicherplatz kostet Fr. 8.50 pro Monat. Jede weitere E-Mail-Adresse (oder jeder zusätzliche Nutzer) wird mit 6 Franken verrechnet. Zusätzliche 25 GB Speicherplatz kosten Fr. 2.50 pro Monat. Weitere Informationen hosttech.ch/e-mail/hosted-exchange

«Im Vergleich zu den normalen Hosting-Angeboten von hosttech erreichen unsere speziellen WordPress-Hostings bis zu viermal schnellere Ladezeiten», so Meuwly.

Gut zu wissen: Wer bereits mit dem Hosting-Provider hosttech arbeitet oder gearbeitet hat, dürfte sich noch schneller zurechtfinden: Denn genau wie die normalen Webhosting- und Serverlösungen des Anbieters werden auch die neuen WordPress-Hostings im übersichtlichen und benutzerfreundlichen «Plesk Control Panel» verwaltet, dem Dreh- und Angelpunkt des neuen WordPress-Webhostings, Bild 2.

Bild 2: Alles im Blick: Im «Plesk Control Panel» lassen sich installierte WordPress-Instanzen einfach verwalten

 © Quelle: hosttech

Von hier aus wird beispielsweise mit nur einem Klick die eigene WordPress-Instanz auf dem Hosting installiert. Wer mehrere WordPress-Instanzen (Projekte, Webseiten) installiert hat, findet diese übersichtlich im WordPress-Toolkit und kann sie zentral und einfach verwalten. Von hier aus lässt sich zudem auch unter der Option Auto-Updates, WordPress einfach und automatisch auf die neuste Version aktualisieren.

Die Gretchenfrage, ob sich diese neuen Angebote und deren Leistungsfähigkeit auch für eine Website nutzen lassen, die eben nicht mit WordPress erstellt wurde, beantwortet Marius Meuwly: «Klar, das WordPress-Hosting ist zwar ein auf den Betrieb von WordPress-Websites optimiertes Webhosting, man kann aber auch jedes andere CMS wie etwa Joomla, Typo3 oder Drupal darauf installieren.»

Massive Sicherheit

Neben der robusten, technischen Infrastruktur ist bei den neuen WordPress-Hostings von hosttech auch die professionell betreute Sicherheitsarchitektur inklusive. Im Detail schützen vollautomatische Backups vor Datenverlust. Hierbei werden sowohl die Originaldaten wie auch die Backups im ISO-zertifizierten Schweizer Datacenter von hosttech gespeichert.

Durch die integrierte Web-Application-Firewall ì, die mehrschichtige Sicherheitsplattform Imunify360 sowie Brute-Force- und DDOS-Schutz sind alle Systeme und Anwendungen bestmöglich vor Schwachstellen, Angriffen und unberechtigten Zugriffen sicher.

Und auch bei der Verfügbarkeit lässt der Hosting-Spezialist hosttech nichts anbrennen: Mit 24/7-Monitoring garantiert der Provider eine Uptime der Services von 99,8 Prozent im Monatsmittel.

Jetzt loslegen: Unter hosttech.ch/wordpress-hosting können Sie Ihr passendes WordPress-Hosting buchen. hosttech gewährt eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, sollte das Angebot nicht den Erwartungen entsprechen. Bei Fragen steht der hosttech-Kundendienst gerne beratend zur Seite.

ì Fachbegriffe

CSS > Cascading Style Sheets ist frei übersetzt eine «mehrstufige Formatvorlage», also eine Formatierungssprache für HTML-Dokumente. Im Webdesign lassen sich damit Designanweisungen definieren. Festlegen lässt sich unter anderem bei jeder H1-Überschrift der Webseite ihre Grösse respektive Farbe. Das spart Zeit und Programmieraufwand. IaaS > Infrastructure as a Service bezeichnet die Bereitstellung von Rechen-, Netz- und Speicherressourcen via Cloud-Computing. Als «as-a-Service»-Dienstleistung wird nach tatsächlichem Verbrauch abgerechnet, wodurch starke Skalierungsvorteile entstehen können. Web-Application-Firewall > Cyberkriminelle suchen gezielt nach Schwachstellen in Webanwendungen, um in Systeme einzudringen, Daten zu manipulieren, zu stehlen oder zu löschen. Die Web-Application-Firewall (kurz WAF) schützt die installierten Webapplikationen vor solchen schädlichen Zugriffen sowie vor Schwachstellen-Exploits.

Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit hosttech.

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