Webhosting für noch schnellere Websites

Von hier aus wird beispielsweise mit nur einem Klick die eigene WordPress-Instanz auf dem Hosting installiert. Wer mehrere WordPress-Instanzen (Projekte, Webseiten) installiert hat, findet diese übersichtlich im WordPress-Toolkit und kann sie zentral und einfach verwalten. Von hier aus lässt sich zudem auch unter der Option Auto-Updates, WordPress einfach und automatisch auf die neuste Version aktualisieren.

Die Gretchenfrage, ob sich diese neuen Angebote und deren Leistungsfähigkeit auch für eine Website nutzen lassen, die eben nicht mit WordPress erstellt wurde, beantwortet Marius Meuwly: «Klar, das WordPress-Hosting ist zwar ein auf den Betrieb von WordPress-Websites optimiertes Webhosting, man kann aber auch jedes andere CMS wie etwa Joomla, Typo3 oder Drupal darauf installieren.»

Massive Sicherheit

Neben der robusten, technischen Infrastruktur ist bei den neuen WordPress-Hostings von hosttech auch die professionell betreute Sicherheitsarchitektur inklusive. Im Detail schützen vollautomatische Backups vor Datenverlust. Hierbei werden sowohl die Originaldaten wie auch die Backups im ISO-zertifizierten Schweizer Datacenter von hosttech gespeichert.

Durch die integrierte Web-Application-Firewall ì, die mehrschichtige Sicherheitsplattform Imunify360 sowie Brute-Force- und DDOS-Schutz sind alle Systeme und Anwendungen bestmöglich vor Schwachstellen, Angriffen und unberechtigten Zugriffen sicher.

Und auch bei der Verfügbarkeit lässt der Hosting-Spezialist hosttech nichts anbrennen: Mit 24/7-Monitoring garantiert der Provider eine Uptime der Services von 99,8 Prozent im Monatsmittel.

Jetzt loslegen: Unter hosttech.ch/wordpress-hosting können Sie Ihr passendes WordPress-Hosting buchen. hosttech gewährt eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, sollte das Angebot nicht den Erwartungen entsprechen. Bei Fragen steht der hosttech-Kundendienst gerne beratend zur Seite.