Webhosting-Wechsel Schritt für Schritt

Es bestätigt, dass der Hosting-Anbieter den Firmensitz in der Schweiz hat sowie der Datenstandort in der Schweiz liegt. Dadurch ist garantiert, dass Dritte ausschliesslich via Schweizer Behörden Zugang zu diesen Daten erhalten können (weiterführende Informationen finden Sie unter dem Link swissmadesoftware.org).

Wechsel – ganz einfach

Haben Sie Ihr gewünschtes Webhosting-Angebot gefunden, empfiehlt Rogé Capaul, «nichts zu überstürzen, sondern Schritt für Schritt mit folgender praktischen Zehn-Punkte-Anleitung vorzugehen»:

1. Serveranforderungen prüfen

Sind die Systemanforderungen der eingesetzten Software (WordPress, Joomla, Typo3, Drupal oder ähnliches) erfüllt? Zudem gilt es auf den Support von Programmiersprachen zu achten. Wichtig sind vor allem die PHPVersion und MySQL.

2. Neues Hosting-Abo abschliessen

Wenn das alles passt, kann das Webhosting beim neuen Provider bestellt werden.

3. Neues Hosting einrichten

Damit die spätere Migration der Daten problemlos abläuft, sollte ein möglichst ähnliches Umfeld auf dem neuen Server geschaffen werden. Konkret bedeutet das: Installiert werden sollten am besten bereits jetzt alle Domains. Auch das Anlegen der vorhandenen E-Mail-Adressen sollte bereits in diesem Schritt durchgeführt werden. Dies ändert noch nichts an der bestehenden Webseite.

4. Backup erstellen

Nun sollte ein Backup der bestehenden Webseite erstellt werden. Dieses wird nicht nur später für die Migration auf den neuen Server genutzt, sondern dient schlicht auch als Sicherheitskopie, sollte beim Umzug etwas schiefgehen.

Und ganz wichtig: Alle Daten sollten per FTP auf den lokalen Computer heruntergeladen werden, inklusive sämtlicher Datenbanken. Je nach Webhosting-Provider ist das Vorgehen etwas unterschiedlich.

Tipp: Im Zweifelsfall können Sie Tipps zum genauen Vorgehen immer beim bisherigen Provider nachfragen.

5. Daten migrieren

Verbinden Sie sich mittels FTP mit dem neuen Webhosting-Server, und das Spiel beginnt erneut in umgekehrter Reihenfolge. Die Daten Ihrer Backups laden Sie nun also komplett in das Verzeichnis der Website hoch. Und besonders wichtig: Datenbanken importieren nicht vergessen.

6. Website testen

Geben Sie jetzt in der sogenannten «hosts»-Datei die IP-Adresse des neuen Servers an. Damit wird dem Computer quasi ein neuer Serverstandort «vorgegaukelt», um die Funktionalität der Website auf dem neuen Server zu überprüfen.

Tipp: Bei Unklarheiten beim Vorgehen hilft der Support des neuen Providers weiter.

7. E-Mail-Postfächer migrieren

Wenn auch sämtliche E-Mails nach dem Umzug verfügbar sein sollen, müssen diese selbstverständlich migriert werden. Das Vorgehen ist je nach Mailprogramm leicht anders. Zentrale Anlaufstelle sind die FAQs respektive praktische Anleitungen des Hosters.

Tipp: Bei hosttech findet man diese in den FAQs inklusive Schritt-für-Schritt-Video.

8. Hosts-Einträge wieder löschen

Die unter Punkt sechs geänderten hosts-Einträge muss man nun wieder löschen, damit die IP-Adresse später nicht von den lokalen Einstellungen überschrieben wird.

9. DNS-Records anpassen

Sobald alle Daten migriert sind, müssen die DNS-Einträge auf den neuen Webhosting-Provider angepasst werden. Alle benötigten A-Records (beispieldomain.ch sowie www.beispieldomain.ch) müssen auf die IP des neuen Webhostings zeigen. Auch hier gibt das Dashboard (die zentrale Verwaltungs-Software/Web-App) von gut aufgestellten Providern die nötigen Hilfestellungen.

10. Beim alten Provider kündigen

Nicht vergessen! Falls noch nicht geschehen, kann jetzt das bestehende Webhosting beim bisherigen Webhosting-Provider gekündigt werden, um nicht auf doppelten Kosten sitzen zu bleiben.

TIPP: Webhosting-Migration durch Experten

Eine Website von einem Hosting-Anbieter zu einem neuen umzuziehen, kann eine komplexe und zeitaufwendige Aufgabe sein. Es erfordert technisches Know-how, um sicherzustellen, dass alle Dateien, Datenbanken und Einstellungen korrekt übertragen werden. Wenn etwas schiefgeht, kann dies zu Datenverlust, Ausfallzeiten und einer Menge Kopfschmerzen führen.

Will man sich das ersparen, übernimmt das Expertenteam von hosttech die Migration des Webhostings für Sie. Seit 2004 bietet hosttech Webhostings, Domain-Registrationen, Homepage-Baukasten sowie Serverlösungen für KMU und Privatpersonen an. Alles aus einer Hand und alles aus der Schweiz. Das erfahrene Team findet die ideale Lösung für das Webprojekt und unterstützt Anwender von Anfang an – beim Umzug der Website, der Migration der E-Mail-Adressen und weiteren kniffligen Anforderungen. Kontaktieren Sie uns.

Jetzt anfragen:

hosttech.ch/support

Tel.: 044 880 10 00

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Unter dem Link hosttech.ch/webhosting sind alle Webhosting-Angebote von hosttech übersichtlich aufgelistet. hosttech gewährt ausserdem eine 30-Tage-Geldzurück-Garantie, sollte das Angebot nicht den Erwartungen entsprechen. Bei Fragen steht der hosttech-Kundendienst gerne per E-Mail, Telefon oder Chat beratend zur Seite.