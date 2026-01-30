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Webhosting-Wechsel Schritt für Schritt
Der wichtigste Tipp mag vielleicht etwas unspektakulär klingen, dafür ist er essenziell für einen erfolgreichen Umzug. Vor dem Webhosting-Providerwechsel gilt es zunächst, die Angebote akribisch zu vergleichen. Was wird für die Website benötigt? Ist der Serverstandort Schweiz wichtig? Welche Support-Leistungen sind beim neuen Webhosting-Anbieter inklusive? Bietet Ihnen der Provider Unterstützung bei der Migration der bestehenden Webseite an?
Mindestens genauso wichtig sind die Skalierbarkeit und die Kostenfrage: Lassen sich laufende Projekte weiterentwickeln, etwa wenn es um den Webauftritt für das neu gegründete Unternehmen geht oder wenn auf Wachstum respektive Zunahme von Traffic fokussiert wird? Setzen Sie, wenn immer möglich, auf ein skalierbares Webhosting-Angebot, das bei Bedarf mitwächst.
Und punkto Kosten: Wie gestalten sich die Preise für das ausgesuchte Webhosting? Sind diese fair bemessen oder haben Sie das Gefühl, dass die Investitionen im Vergleich zum geleisteten Support und dem Funktionsangebot zu hoch sind?
Marius Meuwly, CEO des Schweizer Webhosting-Providers hosttech, gibt zu diesen Fragen zu bedenken: «Gerade bei den Kosten sollte man auch immer abwägen: Will ich eine Billiglösung eines Grossanbieters, bei dem ich ein Kunde unter vielen bin und vermutlich entsprechend behandelt werde? Oder ist mir ein persönlicher Kontakt zu meinem Webhosting-Provider wichtig, wenn ich Fragen oder Probleme habe?».
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Standort bietet Sicherheit
Obacht gilt ausserdem, wenn es Ihnen wichtig ist, dass die Daten zu 100 Prozent in der Schweiz gehostet und allfällige Ausfälle schnell behoben werden. Hier empfiehlt Marius Meuwly, besser zweimal hinzuschauen: «Viele Webhoster betreiben ihre Webhosting-Server nicht selbst, sondern mieten diese bei einem anderen Anbieter, allenfalls auch im Ausland. Dadurch ist bei einem allfälligen Serverproblem eine zusätzliche Schnittstelle zu überwinden. Ausserdem unterliegen die gehosteten Daten der Gesetzgebung des Firmensitzes des jeweiligen Serverbetreibers», erklärt der Webhosting-Experte von hosttech.
Tipp: Eine wichtige Hilfestellung in diesem Bereich bietet Ihnen das Qualitätslabel «swiss hosting». Es bestätigt, dass der Hosting-Anbieter den Firmensitz in der Schweiz hat und der Datenstandort in der Schweiz liegt. Dadurch ist garantiert, dass Dritte ausschliesslich via Schweizer Behörden Zugang zu diesen Daten erhalten können (weiterführende Informationen finden Sie unter dem Link swissmadesoftware.org).
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