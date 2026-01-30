Webhosting-Wechsel Schritt für Schritt

Wechsel – ganz einfach

Haben Sie Ihr gewünschtes Webhosting-­Angebot gefunden, empfiehlt Marius Meuwly, «nichts zu überstürzen, sondern Schritt für Schritt mit folgender praktischer Zehn-Punkte-Anleitung vorzugehen»:

1. Serveranforderungen prüfen

Sind die Systemanforderungen der eingesetzten Software (WordPress, Joomla, Typo3, Drupal oder Ähnliches) erfüllt? Zudem gilt es, auf den Support von Programmiersprachen zu achten. Wichtig sind vor allem die PHP-Version und MySQL.

2. Neues Hosting-Abo abschliessen

Wenn alle erwähnten Kriterien passen, kann das Webhosting beim neuen Provider bestellt werden.

3. Neues Hosting einrichten

Damit die spätere Migration der Daten problemlos abläuft, sollte ein möglichst ähnliches Umfeld auf dem neuen Server geschaffen werden. Konkret bedeutet das: Installiert werden sollten am besten bereits jetzt alle Domains. Auch das Anlegen der vorhandenen E-Mail-Adressen sollte bereits in diesem Schritt durchgeführt werden. Keine Sorge: Dies ändert noch nichts an der bestehenden Webseite auf dem alten Server.

4. Backup erstellen

Nun sollte ein Backup der bestehenden Webseite erstellt werden. Dieses wird nicht nur später für die Migration auf den neuen Server genutzt, sondern dient Ihnen schlicht auch als Sicherheitskopie, sollte beim Umzug etwas schiefgehen.

Und ganz wichtig: Alle Daten sollten per FTP auf den lokalen Computer heruntergeladen werden, inklusive sämtlicher Datenbanken. Je nach Webhosting-Provider ist das Vorgehen etwas unterschiedlich.

Tipp: Im Zweifelsfall können Sie Tipps zum genauen Vorgehen immer beim bisherigen Provider nachfragen.

5. Daten migrieren

Verbinden Sie sich jetzt mittels FTP mit dem neuen Webhosting-Server, und das vorhin beschriebene Spiel beginnt erneut in umgekehrter Reihenfolge. Das heisst: Die Daten Ihrer Backups laden Sie nun komplett in das Verzeichnis der Website auf dem neuen Server hoch. Und besonders wichtig: Datenbanken importieren nicht vergessen.

6. Website testen

Geben Sie jetzt in der sogenannten hosts-­Datei die IP-Adresse des neuen Webhosting-Servers an. Damit wird dem Computer quasi ein neuer Serverstandort «vorgegaukelt», um die Funktionalität der Website auf dem neuen Server zu überprüfen.

Tipp: Bei Unklarheiten beim Vorgehen hilft der Support des neuen Providers weiter.

7. E-Mail-Postfächer migrieren

Wenn auch sämtliche E-Mails nach dem Umzug verfügbar sein sollen, müssen diese selbstverständlich migriert werden. Das Vorgehen ist je nach Mailprogramm leicht anders. Zentrale Anlaufstelle sind die FAQs respektive praktische Anleitungen des Hosters.

Tipp: Bei hosttech findet man diese in den FAQs inklusive Schritt-für-Schritt-Video.

8. hosts-Einträge wieder löschen

Die unter Punkt 6 geänderten hosts-Einträge muss man jetzt wieder löschen, damit die IP-Adresse später nicht von den lokalen Einstellungen überschrieben wird.

9. DNS-Records anpassen

Sobald alle Daten migriert sind, müssen die DNS-Einträge auf den neuen Webhosting-Provider angepasst werden. Alle benötigten A-Records (beispieldomain.ch sowie www.beispieldomain.ch) müssen auf die IP des neuen Webhostings zeigen. Auch hier gibt das Dashboard (die zentrale Verwaltungs-Software/Web-App) von gut aufgestellten Providern die nötigen Hilfestellungen.

10. beim alten Provider kündigen

Nicht vergessen! Falls noch nicht geschehen, kann jetzt das bestehende Webhosting beim bisherigen Webhosting-Provider gekündigt werden, um nicht auf doppelten Kosten sitzen zu bleiben.