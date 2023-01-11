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Claudia Maag
11. Jan 2023
Lesedauer 2 Min.

Für Retro-Fans

Webtipp: Hier finden Sie die letzten APG-Telefonkabinen

Mit den «Telecabs 2000» der APG können Sie gratis in die Schweizer Fest- und Mobilfunknetze telefonieren. Die APG bietet eine Karte mit den Standorten an.
© (Quelle: zVg/APG)

Ende November 2019 wanderte die letzte Swisscom-Telefonkabine von Baden AG direkt ins Museum für Kommunikation. Doch der Rückbau betraf nur die Telefonkabinen des blauen Riesen. Rund 150 «Telecabs 2000», welche die Aussenwerbevermarkterin APG|SGA betreibt, blieben bestehen. Die APG hat eine Karte erstellt, die die genauen Standorte der «Telecabs 2000» anzeigt.

Kostenlos telefonieren

Anfang 2023 gibt es schweizweit noch ca. 100 «Telecabs 2000»-Kabinen. Sie ermöglichen Gratisanrufe in die Schweizer Fest- und Mobilfunknetze. Business- und Sondernummern sind ausgenommen. Anrufe ins Ausland sind mit Calling Cards möglich, die eine Schweizer Zugangsnummer haben. Die anfallenden Kosten für Unterhalt, Reinigung und Gespräche werden unter anderem durch an der Aussenwand angebrachten Plakate mitfinanziert.

Karte mit den Telecab-2000-Standorten der APG

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Die allererste Telefonkabine der APG

Ihre allererste Telefonkabine nahm die APG|SGA 1930 in Betrieb. Heute gibt es noch etwa 100 «Telecabs 2000». Diese wurden in den 90er-Jahren konzipiert und erreichen bald das Ende ihrer maximalen Betriebsdauer. Defekte Standorte werden nicht mehr repariert, heisst es seitens APG auf Anfrage von PCtipp.

1930 nahm die APG|SGA die erste Telefonzelle mit Werbung in Betrieb. Die typisierten Telefonhäuschen befanden sich im Innern von Plakatsäulen

 © Quelle: zVg
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