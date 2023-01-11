Webtipp: Hier finden Sie die letzten APG-Telefonkabinen

Ende November 2019 wanderte die letzte Swisscom-Telefonkabine von Baden AG direkt ins Museum für Kommunikation. Doch der Rückbau betraf nur die Telefonkabinen des blauen Riesen. Rund 150 «Telecabs 2000», welche die Aussenwerbevermarkterin APG|SGA betreibt, blieben bestehen. Die APG hat eine Karte erstellt, die die genauen Standorte der «Telecabs 2000» anzeigt.

Kostenlos telefonieren

Anfang 2023 gibt es schweizweit noch ca. 100 «Telecabs 2000»-Kabinen. Sie ermöglichen Gratisanrufe in die Schweizer Fest- und Mobilfunknetze. Business- und Sondernummern sind ausgenommen. Anrufe ins Ausland sind mit Calling Cards möglich, die eine Schweizer Zugangsnummer haben. Die anfallenden Kosten für Unterhalt, Reinigung und Gespräche werden unter anderem durch an der Aussenwand angebrachten Plakate mitfinanziert.