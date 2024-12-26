Weihnachtszeit ist auch Betrugszeit

cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich muss wieder eine Warnung aussprechen. Dieses Mal geht es um Phishing im Namen von Planzer.

Mit Mitteilungen von angeblichen Logistikunternehmen, dass eine vermeintliche Bestellung nicht zugestellt werden konnte, versuchen Betrüger, ihre potenziellen Opfer auf eine gefälschte Website zu locken, auf der eine erneute Zustellung bezahlt werden soll.

Auf der verlinkten Fake-Website probieren die Cyberkriminellen, die Adresse samt Mobiltelefonnummer und vor allem die Kreditkartendaten zu phishen.

Ist die Phishing-Methode erfolgreich, wird unmittelbar eine unbefugte Kreditkartenbelastung veranlasst. Gleichzeitig versuchen die Betrüger, den vom Finanzinstitut erhaltenen Sicherheitscode zu erlangen, um die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu umgehen.

Fake-Website