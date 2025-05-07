Weltweite Tablet-Verkäufe legen zu

Trotz schwieriger ökonomischer Rahmenbedingungen habe die weltweiten Tablet-Verkäufe im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6 Prozent auf 34,4 Millionen Geräte zugelegt. Die Marktforscher von TechInsights führen dies unter anderem auf Kaufincentives der chinesischen Regierung und die drohenden US-Strafzölle zurück, die einige Käufer in den USA zu vorgezogenen Käufen vor allem von iPads und Amazon-Geräten bewogen haben könnten.

In den Top Five haben alle Hersteller mit einem gestiegenen Absatz profitiert: Apple legte um 5 Prozent zu und konnte mit 35 Prozent Marktanteil die Spitzenposition klar verteidigen. Dahinter kam der Verfolger Samsung mit einem Wachstum um 6 Prozent auf 21 Prozent Marktanteil. Mit einem starken Anstieg der Verkäufe um 57 Prozent steigerte sich Xiaomi dank eines auf die Submarken Redmi und Poco erweiterten Portfolios mit 9 Prozent Anteil auf den dritten Platz. Dahinter folgten Lenovo mit 11 Prozent und Amazon mit 5 Prozent Steigerung, was für beide jeweils 7 Prozent Marktanteil brachte.