Anzeige
Anzeige
Anzeige
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
7. Mai 2025
Lesedauer 2 Min.

Erstes Quartal

Weltweite Tablet-Verkäufe legen zu

Im ersten Quartal 2025 legte der weltweite Tablet-Absatz um sechs Prozent zu. In den Top Five profitierten davon alle Hersteller – und einer von ihnen besonders stark.
© (Quelle: Samsung)

Trotz schwieriger ökonomischer Rahmenbedingungen habe die weltweiten Tablet-Verkäufe im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6 Prozent auf 34,4 Millionen Geräte zugelegt. Die Marktforscher von TechInsights führen dies unter anderem auf Kaufincentives der chinesischen Regierung und die drohenden US-Strafzölle zurück, die einige Käufer in den USA zu vorgezogenen Käufen vor allem von iPads und Amazon-Geräten bewogen haben könnten.

In den Top Five haben alle Hersteller mit einem gestiegenen Absatz profitiert: Apple legte um 5 Prozent zu und konnte mit 35 Prozent Marktanteil die Spitzenposition klar verteidigen. Dahinter kam der Verfolger Samsung mit einem Wachstum um 6 Prozent auf 21 Prozent Marktanteil. Mit einem starken Anstieg der Verkäufe um 57 Prozent steigerte sich Xiaomi dank eines auf die Submarken Redmi und Poco erweiterten Portfolios mit 9 Prozent Anteil auf den dritten Platz. Dahinter folgten Lenovo mit 11 Prozent und Amazon mit 5 Prozent Steigerung, was für beide jeweils 7 Prozent Marktanteil brachte.

Kommentare

Tablets Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare