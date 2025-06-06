Werbeunterstützte Basis-Abo für Paramount+ in der Schweiz verfügbar

Seit 5. Juni 2025, ist das werbeunterstützte Basis-Abo für Paramount+ in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Wie Paramount bereits letzte Woche verkündet hat, führt der globale Streamingdienst von Paramount somit auch im deutschsprachigen Raum das werbefinanzierte Preismodell zum attraktiven Preis von monatlich 7,90 Franken oder als Jahresabo zum vergünstigten Preis von 71,00 Franken in der Schweiz ein.

Das Angebot des Basis-Abonnements bei Paramount+ ergänzt somit die Abo-Auswahl zum bislang verfügbaren Standard-Abo und folgt auf das kürzlich im deutschsprachigen Markt eingeführte Premium-Abo.

Das nun dreistufige Preismodell bietet Streamingfans mehr Optionen und Auswahl, um die zahlreichen Content-Highlights auf Paramount+ zu erleben. Dazu gehören exklusive neue Original-Serien wie MOBLAND (seit 30. Mai verfügbar), DEXTER: WIEDERERWACHEN (Start: 11. Juli) oder STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS (ab 17. Juli), die Kino-Blockbuster GLADIATOR II (seit 28. Mai verfügbar) und SONIC THE HEDGEHOG 3 (Start: 4. Juli), sowie Premium-Serien wie YELLOWSTONE,1923, LIONESS, LANDMAN, TULSA KING und ikonische Serienfranchises wie STAR TREK, SOUTH PARK und PAW PATROL.