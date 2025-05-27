27. Mai 2025
Lesedauer 2 Min.
Tablet
WhatsApp ab sofort auf dem iPad verfügbar
WhatsApp auf dem iPad soll es einfacher machen, mit Freunden und Familie in Verbindung zu bleiben und bietet alle bekannten Funktionen auf einem grösseren Bildschirm.
Die wichtigsten Features auf einen Blick:
- Alle Features auf dem grösseren Screen: Von Video- und Sprachanrufen mit bis zu 32 Personen bis zu iPadOS-Multitasking – alles optimiert für das iPad.
- Sicherheit über alle Geräte hinweg: Die führende Multi-Geräte-Technologie von WhatsApp ermöglicht eine nahtlose Synchronisierung zwischen mehreren Geräten, während alle Nachrichten und Anrufe durchgehend Ende-zu-Ende verschlüsselt sind.
WhatsApp für iPad kann ab sofort im App Store heruntergeladen werden.
Weitere Informationen gibt es hier:
https://blog.whatsapp.com/its-here-introducing-whatsapp-for-ipad
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