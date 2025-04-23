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Boris Boden
23. Apr 2025
Lesedauer 2 Min.

Ab dem 5. Mai

WhatsApp beendet Support für ältere iPhones

Wer noch ein iPhone 6 besitzt, wird bald den populären Messagingdienst WhatsApp von Meta nicht mehr nutzen können, da der Support beendet wird.
© (Quelle: FellowNeko / Shutterstock)

Jedes Jahr aktualisiert Meta die Liste der kompatiblen Smartphones, die den Messenger WhatsApp nutzen können. Während in der aktuellen Runde keine Android-Geräte betroffen sind, wird der Support für iPhones ab der Generation 6 und älter am 5. Mai beendet.

Ab diesem Datum wird nicht mehr die Version 12 des Betriebssystems iOS, sondern die Version 15.1 zur Mindestanforderung. Sie erschien am 25. Oktober 2021, einen Monat nach dem Release von iOS 15 und der Präsentation der iPhone 13-Reihe. Das Update führte das angekündigte SharePlay-Feature ein, ermöglichte ProRes-Aufnahmen auf den Pro-Modellen und erlaubte es ausserdem, Impfbestätigungen in Apple Wallet zu hinterlegen.

Updates auf iOS 15 sind aber für das 2014 erschienene iPhone 6 und ältere Modelle nicht mehr möglich, zumindest das 6s und das SE erhalten dagegen noch ein Jahr WhatsApp-Support.

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