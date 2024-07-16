16. Jul 2024
Lesedauer 2 Min.
Messaging
WhatsApp führt Favoriten ein
Neu ist es möglich, Kontakte und Gruppen bei WhatsApp als Favoriten zu markieren.
Diese werden dann in der Anrufliste ganz oben angezeigt und in der Chat-Übersicht über den Filter “Favoriten”. So sind die wichtigsten Kontakte jederzeit schnell erreichbar.
Ganz gleich, ob man gerade im Gruppenchat mit der Familie ist oder sich mit seinem besten Freund unterhältt – man siehst seine „Favoriten“ in allen Chats und Anrufen und kannt sie so auch über deinen Anrufe-Tab per Schnellwahlfunktion anrufen.
So fügt man Kontakte zu seinen „Favoriten“ hinzu:
- Wähle auf dem Chats-Bildschirm den Filter „Favoriten“ und wähle dort deine Kontakte oder Gruppen aus.
- Tippe auf dem Anrufe-Tab auf „Favoriten hinzufügen“ und wähle deine Kontakte oder Gruppen aus.
- Du kannst deine „Favoriten“ auch bequem in deinen Einstellungen verwalten. Gehe dafür zu „Einstellungen > Favoriten > Zu Favoriten hinzufügen“. Dort kannst du jederzeit die Reihenfolge ändern.
- Diese Funktion wird heute für Benutzer eingeführt und in den kommenden Wochen für alle verfügbar sein.
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