WhatsApp führt Favoriten ein

Diese werden dann in der Anrufliste ganz oben angezeigt und in der Chat-Übersicht über den Filter “Favoriten”. So sind die wichtigsten Kontakte jederzeit schnell erreichbar.

Ganz gleich, ob man gerade im Gruppenchat mit der Familie ist oder sich mit seinem besten Freund unterhältt – man siehst seine „Favoriten“ in allen Chats und Anrufen und kannt sie so auch über deinen Anrufe-Tab per Schnellwahlfunktion anrufen.

So fügt man Kontakte zu seinen „Favoriten“ hinzu: