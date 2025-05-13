Windows Zwischenablage: Warten auf den Clipboard History Change

Wie kann man Clipboard-Inhalte verwalten, insbesondere um sicherzustellen, dass Änderungen in der Zwischenablage von der Clipboard History erkannt werden, bevor neue Veränderungen vorgenommen werden? Eine grundlegende Erkenntnis ist, dass der Clipboard-Historien-Service schnelle Änderungen an den Inhalten nicht erfasst. Dies stellt ein Problem für Programme dar, die darauf abzielen, die Clipboard-Historie zu füllen.

Um sicherzustellen, dass eine Änderung erfolgreich in die Historie aufgenommen wurde, muss auf das Clipboard.HistoryChanged-Ereignis gewartet werden. Dieses Ereignis signalisiert, dass eine Änderung in der Clipboard-Historie stattgefunden hat, etwa wenn neue Daten hinzugefügt oder bestehende Daten entfernt wurden. Für einfache Anwendungen nehmen wir an, dass die einzige Quelle für Historienänderungen die neuen Clipboard-Daten sind, die von der Anwendung hinzugefügt werden.

Der folgende C++ Code demonstriert, wie man dies implementieren kann: