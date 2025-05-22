Xiaomi bringt das Redmi A5 in der Einsteigerklasse

Xiaomi hat sein Programm in der Smartphone-Einsteigerklasse unter 150 Euro überarbeitet und bringt ab sofort das Redmi A5 in zwei Speichervarianten nach Deutschland: Mit 3 GB RAM und 64 GB Datenspeicher kostet es 119,90 Euro, mit 4 und 128 GB werden 139,90 Euro fällig. Bei Digitec kosten die Geräte zwischen 80 und 105 Franken.

Das 8,3 Millimeter schlanke Gehäuse mit einem seitlichen Fingerabdrucksensor gibt es in Blau, Gold, Grün und Schwarz. Für diese Preisklasse nicht selbstverständlich ist das 6,9 Zoll grosse Display mit 120 Hz Bildwiederholrate. Die weitere Ausstattung umfasst einen Unisoc T7250 Achtkernprozessor, 4G, eine 8-Megapixel-Selfiecam, einen 5.200-mAh-Akku und eine rückwärtige Doppelkamera mit einer 32-Megapixel-Hauptlinse.