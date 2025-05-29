Xiaomi neuer Marktführer bei den Wearables

Während der Absatz von Smartphones stagniert, steigen die weltweiten Verkaufszahlen von Wearables: Im ersten Quartal konnten laut Canalys 46,6 Millionen Stück abgesetzt werden, das waren 13 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Begriff umfasst einfache Fitness-Armbänder und -Uhren sowie die Smartwatches.

Zum ersten Mal seit fast vier Jahren konnte Xiaomi wieder die Spitze erobern und erreichte einen Marktanteil von 19 Prozent. Die Analysten führen das Wachstum von 44 Prozent im Jahresvergleich vor allem auf die starke Nachfrage nach günstigeren Produkten wie dem Redmi Band 5 in weniger kaufkräftigen Ländern zurück. In diesem Marktsegment hat Apple mit der Konzentration auf die hochwertige Watch nichts zu bieten, entsprechend gingen die Verkäufe nur um fünf Prozent nach oben und bescherten der Kultmarke einen Anteil von 16 Prozent.

Den dritten Platz erreichte Huawei mit 15 Prozent Anteil und einem Wachstum um 36 Prozent. Noch stärker legte der Verfolger Samsung zu und verkaufte 74 Prozent mehr Wearables, was einen Marktanteil von elf Prozent einbrachte. Während die Koreaner in Märkten wie Europa und Nordamerika vor allem auf hochwertige Smartwatches setzen, erzielten sie im ersten Quartal hohe Stückzahlen mit günstigen Armbändern in weniger entwickelten Ländern.