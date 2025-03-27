Xiaomi präsentiert die Poco F7-Serie

Poco erweitert sein Smartphone-Portfolio um die Flaggschiff-Serie F7 und bringt neben dem Pro-Modell erstmals auch eine besser ausgestattete Ultra-Version. Die Submarke von Xiaomi richtet sich vor allem an jüngere und technikbegeisterte Käufer.

Beide Smartphones haben ein 6,7 Zoll grosses Amoled-Display, das bis zu 120 Hertz und 3.200 x 1.440 Pixel bietet und sind gemäss IP68 vor Staub und Wasser geschützt.

Das Poco F7 Pro hat einen 6.000-mAh-Akku, der mit 90 Watt geladen werden kann, einen Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor, 12 GB RAM, eine 20-Megapixel-Frontcam und eine rückwärtige Doppelkamera mit einer 50-Megapixel-Hauptlinse sowie einem 8-Megapixel-Ultraweitwinkel. Der Hersteller ruft für die 256-GB-Version in Blau, Silber und Schwarz 599,90 Euro auf, die 512-GB-Variante kostet 50 Euro mehr.

Im Ultra-Modell gibt es einen 5.300 mAh-Kraftspender, der aber mit 120 Watt lädt und auch die drahtlose Option mit 50 Watt anbietet, den aktuellen Snapdragon 8 Elite, eine 32-Megapixel-Frontkamera und eine Dreifachkamera, bei der die 50-Megapixel-Hauptlinse von einem 32-Megapixel-Ultraweitwinkel sowie einem 50-Megapixel-Tele mit 2,5-fachem optischem Zoom unterstützt wird.

Das Poco F7 Ultra kommt in Schwarz und Gelb mit 12 GB RAM und 256 GB Datenspeicher für 749,90 Euro, mit 16 und 512 GB werden 799,90 Euro fällig.

Ob und zu welchem Preis die Geräte in die Schweiz kommen, ist noch nicht bekannt.