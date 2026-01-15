Xiaomi: Redmi-Note-15-Serie kommt mit fünf Modellen

Mit seiner Redmi-Note-Serie bedient Xiaomi seit Jahren erfolgreich mit einer breiten Preisspanne die Einsteiger- und Mittelklasse bei den Smartphones. Jetzt haben die Chinesen die 15er-Serie für den deutschen Markt vorgestellt, die mit den fünf Modellen 15, 15 5G, 15 Pro, 15 Pro 5G und 15 Pro+ 5G ab sofort verfügbar ist.

Den Einstieg stellt das Redmi Note 5 ohne 5G dar, das mit 6 GB RAM und 128 GB Datenspeicher für 199 Franken startet. 8 GB RAM und 256 GB für Franken. Das Smartphone hat einen MediaTek Helio G100-Ultra Achtkernprozessor, ein 6,77-Zoll-Amoled-Display mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate, eine 20-Megapixel-Selfiecam und einen 6.000-mAh-Akku, der mit 33 Watt schnell geladen werden kann. Das in Schwarz, Blau oder Grün gehaltene Gehäuse ist gemäss IP64 vor Staub und Wasser geschützt. Die rückwärtige Doppelkamera hat eine 108-Megpixel-Hauptlinse und eine 2-Megapixel Tiefenlinse.

Für 299 Franken (8 + 256 GB) gibt es das Redmi Note 15 5G in Schwarz, das sich neben dem Datenturbo durch den Snapdragon 6 Gen 3 Prozessor, die höhere Schutzklasse IP65 und den kleineren Akku mit 5.520 mAh, der mit 45 Watt geladen werden kann, unterscheidet. Statt des Tiefensensors hat die Hauptkamera hier eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkellinse.

Ohne 5G kommt wiederum das Redmi Note 15 Pro aus, für das der Hersteller in Blau, Schwarz und Titan 399 Franken mit 12 und 512 GB aufruft. Hier gibt es einen MediaTek Helio G200-Ultra als Prozessor, einen 6.500 mAh-Akku, eine 32-Mehapixel-Selfiecam und eine bessere Hauptkamera mit 200-Megapixeln.

In den gleichen Farben gibt es die 5G-Version des Pro für 429 Franken (8 + 512 GB) und 449 Franken (12 +512 GB). Hier ist das Chipset ein MediaTek Dimensity 7400-Ultra, dazu gibt es ein grösseres 6,83-Zoll-Amoled-Display, Schutz gemäss IP68 und einen Akku mit 6.580 mAh, aber nur eine 20-Megapixel-Selfiecam.

Das Topmodell der Serie ist das Redmi Note 15 Pro+ 5G, das es in Blau, Braun oder Schwarz gibt. Die Version mit 12 und 512 GB kostet 529 Franken. Zusätzlich zum kleineren Bruder hat es den Snapdragon 7s Gen 4 Prozessor, eine 32-Megapixel Frontcam und einen 6.500 mAh-Akku, der mit 100 Watt besonders schnell geladen werden kann.