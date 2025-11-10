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Patrick Hediger
10. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.

Rückruf

Xiaomi ruft Power Bank 33W 20000mAh zurück

In Zusammenarbeit mit dem ESTI ruft Xiaomi die Power Bank «Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh» zurück. Es besteht Brand- und Verbrennungsgefahr. Konsumenten sollen das Produkt nicht mehr verwenden und erhalten eine Rückerstattung.
© (Quelle: ESTI)

Welche Gefahr geht von den betroffenen Produkten aus?

Die Power Bank weist in bestimmten Situationen eine Fehlfunktion auf, die eine Überhitzung der Batterie zur Folge haben kann. Daher besteht Brand- und Verbrennungsgefahr.

Welche Produkte sind betroffen?

Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) in blau und beige. Kompakte und portable Power-Bank (30w Zwei-Wege-Laden).

Was sollen betroffene Konsumentinnen und Konsumenten tun?

Die Konsumentinnen und Konsumenten sollen das Produkt nicht mehr verwenden. Sie erhalten eine Rückerstattung. Dafür können Sie die unten angegebene Website konsultieren, um zu prüfen, ob ihr Produkt vom Rückruf betroffen ist. Ist dies der Fall, können Sie sich an die unten angegebene Kontaktadresse wenden

Kontakt für Konsumentinnen und Konsumenten

Betroffene Konsumenten und Konsumentinnen sind gebeten, mit Xiaomi Kontakt aufzunehmen:

E-Mail: support.global@support.mi.com

URL: https://www.mi.com/global/support/safety-notice/

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