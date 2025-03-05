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Boris Boden
5. Mär 2025
Lesedauer 2 Min.

Zwei Modelle

Xiaomi zeigt die 15er-Serie

Auf dem Mobile World Congress zeigt Xiaomi seine Flaggschiffe 15 und 15 Ultra in den Varianten, die auch in die Schweiz kommen.
© (Quelle: Xiaomi)

Eine von wenig Smartphone-Premieren auf dem diesjährigen Mobile World Congress ist die 15er-Serie von Xiaomi, die ihr globales Debüt feiert. Das 15 und das 15 Ultra sind ab sofort in jeweils zwei Speichervarianten verfügbar.

Beiden Modelle haben den schnellen Snapdragon 8 Elite Prozessor und die Android-basierte HyperOS 2 Benutzeroberfläche des Herstellers. Sie setzt KI unter anderem bei der Bildbearbeitung ein und integriert Google Gemini erstmals in einige Xiaomi-Apps. Bei der Entwicklung der Kameras war wieder Leica als Partner dabei.

Das Xiaomi 15 hat eine rückwärtige Dreifachkamera mit einer grossen f/1.62 Blende der 50-Megapixel-Hauptlinse sowie einen 50-Megapixel-Weitwinkel und einen 50-Megapixel-Zoom für dreifache optische Vergrösserung. Die Ausstattung umfasst ein 6,4-Zoll Amoled-Display mit 2.670 x 1.200 Bildpunkten, 12 GB RAM, eine 32-Megapixel.Frontkamera und einen 5.240-mAh-Akku mit 90 Watt-Schnellladen per Kabel sowie 50 Watt drahtlos.

Für das Smartphone, das es in Schwarz und Weiss gibt, verlangt Xiaomi mit 256 GB Datenspeicher 1099 Franken.

Wichtigstes Feature des 15 Ultra ist die Kamera, die einem auffälligen runden Element angeordnet ist. Das Herzstück des Kamerasystems bildet die 23 mm Leica Hauptkamera mit 1-Zoll-Sensor, dessen 50-Megapixel Sony LYT 900 Bildsensor für Klarheit und Detailtreue sorgen soll. In Kombination mit einem Leica Summilux-Objektiv bietet sie eine grosse f/1.63-Blende, variable Brennweiten von 23 mm, 28 mm und 35 mm. Dazu kommen zwei Telekameras mit 70 und 100 mm sowie eine Ultraweitwinkellinse.

Hier gibt es zusätzlich 16 GB RAM und kabelloses Laden des 5.410-mAh-Akkus mit 80 Watt. Das 6,7-Zoll-Amoled-Display bietet 3.200 x 1.440 Bildpunkte, eine Always-On-Funktion und einen Ultraschall-Fingerabdrucksensor unter dem Glas.

Das 15 Ultra kommt in Schwarz, Silber in Lederoptik und Weiss für 512 GB Speicher für 1'499 Franken, mit 1.024 GB werden stolze 1'699 Franken fällig.

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