Xiaomi zeigt die zweite Generation seines kompakten Falters

Xiaomi wird immer mehr zum Autohersteller: Auf einem Event in China wurde der dortige Verkaufsstart des zweiten Modells, dem SUV YU7 bekannt gegeben. für den innerhalb der ersten Stunde bereits 289.000 Vorbestellungen eingingen. Doch das Unternehmen hat seine Wurzeln nicht vergessen und zeigte auch neue Elektronikprodukte, darunter ein neues Falt-Smartphone. Angaben zum deutschen Marktstart der Neuheiten gab es noch nicht.

Das Mix Flip 2 ist die zweite Generation des kompakten Foldables, die unter anderem mit einem neuen sehr schnellen Prozessor, dem Snapdargon 8 Elite, aufgepeppt wurde. Dazu gibt es einen grösseren Akku mit 5.165 mAh und eine Leica Doppelkamera mit einer 50-Megapixel-Hauptlinse und einem 50-Megapixel-115-Grad-Weitwinkel sowie eine 32-Megapixel-Frontcam. Die Displays haben mit 4 Zoll auch und 6,9 Zoll innen die gleichen Dimensionen wie beim Vorgänger. In China beginnen die Preise mit der kleinsten von drei Speichervarianten bereits ab umgerechnet rund 715 Euro, hierzulande dürfte es aber wie beim Vorgänger teurer werden.

Mit dem Pad 7S Pro kommt ein Tablet im 12,5-Zoll-Format, das als erstes Tablet den hauseigenen Xring O1-Chip mit zehn Kernen verwendet. Das Oberklassemodell verfügt über einen 10.610-mAh-Akku mit 120W-Schnellladefunktion. Eine magnetisch andockbare Tastatur ist erhältlich. Die Preise beginnen in China bei knapp 400 Euro.

Ausserdem wird es die Xiaomi Watch S4 in einer neuen und kompakteren Modellversion geben. Diese misst im Durchmesser 41 Millimeter. Angegeben wird ein Gewicht von 32 Gramm, das Modell soll nur 9,5 Millimeter schlank sein. Weitere Neuheiten sind die In-Ear-Kopfhörer OpenWear Stereo Pro und die nächste Generation der smarten Brille, die AI Glasses. Als einziges Produkt mit einem sofortigen Marktstart in Deutschland wurde das Smart Band 10 angekündigt, der Fitness-Tracker bietet zu Preisen ab 49,99 Euro ein 1,7-Zoll-Amoled-Display und 150 Trainingsmodi.