Youtube Premium wird massiv teurer

Youtube bleibt zu den Gründen für die Erhöhung ziemlich vage und schreibt dazu:

Die Entscheidung über diese Preiserhöhung haben wir nach gründlicher Überlegung getroffen. Wir können dadurch auch weiterhin die Premium-Mitgliedschaft verbessern und die Creator und Künstler, deren Inhalte du auf YouTube findest, angemessen unterstützen.

Kommentar

Wir vom PCtipp schätzen Youtube sehr und betreiben auch einen eigenen Kanal. Doch diese massive Preiserhöhung, vor allem beim Familienabo, finden wir nicht gut. Dass gerade Familien so stark zur Kasse gebeten werden, ist unglücklich. Es würde uns nicht wundern, wenn viele Familien nun ihr Abo ganz kündigen oder zumindest auf ein Einzelabo wechseln. In Deutschland und Österreich scheint es im Moment keine Preiserhöhung zu geben. In zehn anderen Ländern aber schon, wie man hier auf Reddit nachlesen kann. Der Unmut ist gross und viele scheinen ihre Familienabos zu kündigen.

Youtube Premium über Apple noch teurer

Wer sich ein Youtube Premium über Apple zugelegt hat, muss noch mehr dafür zahlen. Denn hier kassiert auch Apple mit. Die aktuellen Preise für neue Abos betragen da jetzt 23.90 Franken für das Einzelabo und sagenhafte 43.90 Franken für das Familienabo. Hier sollte man sich auf alle Fälle überlegen, das Abo zu kündigen und es bei Youtube direkt zu buchen.