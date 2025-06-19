Zattoo kann 20-jähriges Jubiläum feiern

Was 2005 als mutige Idee von Bea Knecht und Sugih Jamin begann, war seiner Zeit weit voraus: Live-TV legal, kostenlos und für alle zugänglich. Noch vor YouTube oder Sky streamte Zattoo grosse Sportereignisse ins Netz. Innerhalb eines Jahres nutzten über eine Million Menschen den Dienst – ganz ohne Werbebudget.

Seitdem hat Zattoo das Fernsehen immer wieder mitgeprägt. Zattoo war technologischer Vorreiter bei mobilen TV-Apps, Smart TV-Anwendungen, Replay-TV und der Kombination von linearem Fernsehen mit On-Demand-Inhalten. Auch im Werbebereich war Zattoo Vorreiter: Als erste TV-Plattform ermöglichte Zattoo den dynamischen Austausch von Werbeblöcken im Livestream. Neben dem erfolgreichen Direct-to-Consumer-Geschäft setzt das Unternehmen auch im B2B-Segment Massstäbe: Seit 2012 betreibt Zattoo White-Label-Plattformen für grosse internationale Telekommunikationsanbieter, darunter 1&1 in Deutschland, Salt in der Schweiz oder Waoo in Dänemark.

Technologieführer mit Haltung

Zattoo betreibt heute seine TV-Plattform für über 30 Anbieter in zehn Ländern. Die Plattform bietet laut eigenen Angaben die grösste technische Reichweite aller vergleichbaren Anbieter – von Smart TVs über Streaming Geräte wie Fire TV und Apple TV bis zu mobilen Endgeräten und im Web. Seit 2020 ist Zattoo klimaneutral und wurde im selben Jahr mit dem renommierten Technology & Engineering Emmy® Award ausgezeichnet.

Doch Zattoo ist mehr als Technologie: Über 250 Mitarbeitende aus mehr als 40 Nationen gestalten gemeinsam die Zukunft des TV- und Video-Streamings, getragen von einer starken und einzigartigen Kultur.

Blick nach vorn: Das nächste Kapitel hat begonnen

Zattoo begegnet dem Wandel in der TV-Branche mit Innovationskraft und strategischer Klarheit. In einer Welt, in der Bewegtbild die wichtigste Quelle für Information und Unterhaltung ist, hat sich Zattoo der folgenden Mission verschrieben: “We make Streaming easy”. Strategisch konzentriert sich Zattoo in Zukunft auf vier Geschäftsfelder: ein Direct-to-Consumer-Angebot für Streaming-Fans in der Schweiz, und Deutschland und Österreich, eine End-to-End-TV-Plattform für ISPs, modulare Best-of-Breed-Angebote für ISPs, Broadcaster und OTT-Anbieter sowie Werbelösungen für den CTV-Markt.

Jubiläum mit Dank und Community-Fokus

Zattoo feiert sein 20-jähriges Jubiläum nicht nur intern, sondern gemeinsam mit seiner Community, Partnern, Kunden und Nutzenden. Als Dankeschön erhalten im Juni alle zahlenden Abonnentinnen und Abonnenten in Deutschland und der Schweiz ein kostenloses Monatsangebot für Zattoo Plus Entertainment geschenkt. Ab dem 16. Juni werden zudem auf Social Media 20 Jahresabos von Zattoo Ultimate in der DACH-Region verlost. Ein Jubiläumsfilm mit Geschichten und Stimmen aus 20 Jahren, eine zentrale Website mit vielen Highlights sowie persönliche Glückwünsche von langjährigen Wegbegleitern runden das Jubiläum ab.

Roger Elsener, CEO von Zattoo: „Vor 20 Jahren haben wir den ersten Schritt gemacht, Fernsehen ins Internet zu bringen, gegen viele Widerstände, aber mit einer klaren Vision. Heute streamen Millionen Menschen über unsere Plattform. Das erfüllt uns mit grossem Stolz. Dieses Jubiläum feiern wir mit Dankbarkeit und mit dem Antrieb, TV- und Video-Streaming auch in Zukunft nachhaltig zu prägen.“

Lernen Sie mehr über die Geschichte, Vision und Zukunft von Zattoo: https://zattoo.com/ch/20-jahre