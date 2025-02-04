Zattoo Premium-Abo kostet bald zwei Franken mehr

Zattoo Premium Jahresabo: Preisvorteil bis 3. April sichern

Der Preis für das Zattoo Premium Jahresabo bleibt bis zum 3. April 2025 unverändert bei 120 CHF. Zattoo Nutzerinnen und Nutzer können so bis zu 28 % im Vergleich zum neuen Preis für das Monatsabo sparen. Ab dem 4. April 2025 wird auch der Preis des Jahresabos auf 140 CHF pro Jahr steigen. Abonnenten und Abonnentinnen, die bis zum 3. April auf das Jahresabo wechseln, sichern sich somit den alten Preis für die nächsten 12 Monate und profitieren langfristig vom erweiterten Angebot.

Sollten Nutzerinnen und Nutzer nicht auf ein Jahresabonnement wechseln wollen, tritt die Preisanpassung automatisch mit der nächsten Verlängerung des bestehenden Abonnements in Kraft. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, das Abonnement über das Benutzerkonto oder durch Kontaktaufnahme mit dem Support-Team zu kündigen. Bestehende Nutzerinnen und Nutzer werden zudem per E-Mail über die Preisanpassung informiert. Weitere Informationen gibt es unter https://support.zattoo.com.

Zattoo Ultimate: Unverändert im Preis

Der Preis für das Zattoo Ultimate-Abo bleibt stabil beim aktuellen Preis von 20 CHF pro Monat. Nutzerinnen und Nutzer des Ultimate-Abos profitieren von zusätzlichen Vorteilen wie Full-HD-Bildqualität, doppelt so vielen Aufnahmen wie im Premium-Abo und der Möglichkeit, im Replay mit dem Ad Skip Button TV-Werbung zu überspringen. Nutzerinnen und Nutzer haben die Möglichkeit, ihr Premium-Abo direkt im Benutzerkonto eigenständig auf das Zattoo Ultimate Abo zu upgraden. Mehr Infos zu Zattoo Ultimate gibt es hier: https://zattoo.com/ch/ultimate.