Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
4. Feb 2025
Lesedauer 3 Min.

Preiserhöhung

Zattoo Premium-Abo kostet bald zwei Franken mehr

Zattoo gibt eine Preisanpassung für das Premium-Abo in der Schweiz bekannt. Ab dem 6. März 2025 erhöht sich der Preis für das Zattoo Premium Monatsabo um 2 CHF auf 14 CHF pro Monat.

Ab 2. März 2025 zwei Franken teurer.

© (Quelle: Zattoo)

Diese Änderung sei notwendig, um auch in Zukunft ein erstklassiges TV-Streaming-Erlebnis zu gewährleisten.

Inhalt

“Die Erweiterung unseres Angebots um neue Sender und Funktionen spiegelt die wachsende Nachfrage unserer Nutzerinnen und Nutzer nach einem noch vielfältigeren und hochwertigeren TV-Erlebnis wider. Die Preisanpassung reflektiert die gestiegenen Lizenz- und Betriebskosten und ermöglicht es uns, weiterhin in Innovationen und die Weiterentwicklung unseres Angebots zu investieren.

Constanze Gilles, Leiterin des Konsumentengeschäfts bei Zattoo

Zattoo Premium Jahresabo: Preisvorteil bis 3. April sichern

Der Preis für das Zattoo Premium Jahresabo bleibt bis zum 3. April 2025 unverändert bei 120 CHF. Zattoo Nutzerinnen und Nutzer können so bis zu 28 % im Vergleich zum neuen Preis für das Monatsabo sparen. Ab dem 4. April 2025 wird auch der Preis des Jahresabos auf 140 CHF pro Jahr steigen. Abonnenten und Abonnentinnen, die bis zum 3. April auf das Jahresabo wechseln, sichern sich somit den alten Preis für die nächsten 12 Monate und profitieren langfristig vom erweiterten Angebot.

Sollten Nutzerinnen und Nutzer nicht auf ein Jahresabonnement wechseln wollen, tritt die Preisanpassung automatisch mit der nächsten Verlängerung des bestehenden Abonnements in Kraft. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, das Abonnement über das Benutzerkonto oder durch Kontaktaufnahme mit dem Support-Team zu kündigen. Bestehende Nutzerinnen und Nutzer werden zudem per E-Mail über die Preisanpassung informiert. Weitere Informationen gibt es unter https://support.zattoo.com.

Zattoo Ultimate: Unverändert im Preis

Der Preis für das Zattoo Ultimate-Abo bleibt stabil beim aktuellen Preis von 20 CHF pro Monat. Nutzerinnen und Nutzer des Ultimate-Abos profitieren von zusätzlichen Vorteilen wie Full-HD-Bildqualität, doppelt so vielen Aufnahmen wie im Premium-Abo und der Möglichkeit, im Replay mit dem Ad Skip Button TV-Werbung zu überspringen. Nutzerinnen und Nutzer haben die Möglichkeit, ihr Premium-Abo direkt im Benutzerkonto eigenständig auf das Zattoo Ultimate Abo zu upgraden. Mehr Infos zu Zattoo Ultimate gibt es hier: https://zattoo.com/ch/ultimate.

Kommentare

Streaming
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare