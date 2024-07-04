«ZH 24» im Internet für 299’000 Franken ersteigert

Noch nie hat ein Kontrollschild in einer der seit 1995 stattfindenden Zürcher Kontrollschilder-Auktionen einen so hohen Erlös erzielt. Am Mittwochabend endete die Versteigerung von «ZH 24» mit dem Höchstgebot von 299’000 Franken. «ZH 24» ist zugleich das tiefste je im Kanton Zürich versteigerte Kontrollschild. Anlass für die Versteigerung war die Qualifikation der Schweizer Nationalmannschaft für die Achtelfinals der Fussball-Europameisterschaft. Inzwischen steht das Team bereits im Viertelfinal und trifft am kommenden Samstag auf England.

Das Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich versteigert wöchentlich Kontrollschilder mit tiefen und besonderen Nummern in einer Online-Auktion (www.auktion.stva.zh.ch).