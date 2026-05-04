Notebook Acer Swift 16 AI im PCtipp-Test

Es kombiniert ein geringes Gewicht von 1,38 kg mit aktueller KI-Hardware. Das Gerät richtet sich an Nutzer, die mobil sein wollen und viel Arbeitsfläche benötigen. Konkret sind dies mobile Professionals, Content Creator und Studenten, die viel Bildschirmfläche benötigen, aber keine schweren Geräte tragen möchten. Mit einem Strassenpreis von Fr. 1349.- bietet es eine solide Ausstattung für anspruchsvolle Aufgaben. Das Notebook selbst wird in einer einfachen Kartonage geliefert. Neben dem Swift 16 AI selbst befindet sich ein kompaktes 100-Watt-USB-C-Netzteil im Lieferumfang, das dank seiner geringen Abmessungen gut in jede Tasche passen dürfte. Eine Kurzanleitung sowie Garantieinformationen liegen bei. Auf weiteres Zubehör wie eine Schutzhülle oder einen Stylus liegt nicht bei, und muss zusätzlich gekauft werden.

Ausstattung und KI-Software

Das Herzstück bildet der Intel Core Ultra X7 358H. Der Prozessor gehört zur aktuellen Panther-Lake-Architektur. Er bietet eine integrierte NPU für KI-Berechnungen. Ihm zur Seite stehen 32 GB an Arbeitsspeicher. Die 1 TB SSD sorgt für ausreichend Nutzspeicher. Für die Grafik zeichnet die integrierte Intel Arc verantwortlich, die im Vergleich zu älteren Iris-Xe-Modellen einen deutlichen Leistungssprung macht. Das Gehäuse ist als hochwertiger Aluminium-Unibody gefertigt, was dem Gerät ein edles Design, vor allem aber auch exzellente Stabilität verleiht. Trotz der 16-Zoll-Diagonale wiegt das Notebook lediglich 1,4 kg, was für diese Grössenklasse ein Spitzenwert ist. Anschlussseitig zeigt sich Acer spendabel: 2 x USB-C (Thunderbolt 4), 2 x USB 3.2 Gen 1, ein vollwertiger HDMI 2.1 Ausgang und ein praktischer SD-Kartensteckplatz sind an Bord. Drahtlos ist das Gerät mit Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 für die Zukunft gerüstet.

Flinke Inbetriebnahme: Dank der schnellen SSD beträgt die Bootzeit lediglich 10 Sekunden. Die Ersteinrichtung von Windows 11 Home erfolgt flüssig. Acer installiert einige eigene Tools vor, darunter das «AcerSense»-Dashboard, mit dem sich die KI-Funktionen der Webcam (Hintergrundunschärfe, Blickkorrektur) und das Energiemanagement steuern lassen. Schön genau: Das Touch-Display reagiert präzise auf Eingaben und erleichtert das Navigieren in Dokumenten oder auf Webseiten erheblich.