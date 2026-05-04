Starke KI-Ära
Notebook Acer Swift 16 AI im PCtipp-Test
Es kombiniert ein geringes Gewicht von 1,38 kg mit aktueller KI-Hardware. Das Gerät richtet sich an Nutzer, die mobil sein wollen und viel Arbeitsfläche benötigen. Konkret sind dies mobile Professionals, Content Creator und Studenten, die viel Bildschirmfläche benötigen, aber keine schweren Geräte tragen möchten. Mit einem Strassenpreis von Fr. 1349.- bietet es eine solide Ausstattung für anspruchsvolle Aufgaben. Das Notebook selbst wird in einer einfachen Kartonage geliefert. Neben dem Swift 16 AI selbst befindet sich ein kompaktes 100-Watt-USB-C-Netzteil im Lieferumfang, das dank seiner geringen Abmessungen gut in jede Tasche passen dürfte. Eine Kurzanleitung sowie Garantieinformationen liegen bei. Auf weiteres Zubehör wie eine Schutzhülle oder einen Stylus liegt nicht bei, und muss zusätzlich gekauft werden.
Ausstattung und KI-Software
Das Herzstück bildet der Intel Core Ultra X7 358H. Der Prozessor gehört zur aktuellen Panther-Lake-Architektur. Er bietet eine integrierte NPU für KI-Berechnungen. Ihm zur Seite stehen 32 GB an Arbeitsspeicher. Die 1 TB SSD sorgt für ausreichend Nutzspeicher. Für die Grafik zeichnet die integrierte Intel Arc verantwortlich, die im Vergleich zu älteren Iris-Xe-Modellen einen deutlichen Leistungssprung macht. Das Gehäuse ist als hochwertiger Aluminium-Unibody gefertigt, was dem Gerät ein edles Design, vor allem aber auch exzellente Stabilität verleiht. Trotz der 16-Zoll-Diagonale wiegt das Notebook lediglich 1,4 kg, was für diese Grössenklasse ein Spitzenwert ist. Anschlussseitig zeigt sich Acer spendabel: 2 x USB-C (Thunderbolt 4), 2 x USB 3.2 Gen 1, ein vollwertiger HDMI 2.1 Ausgang und ein praktischer SD-Kartensteckplatz sind an Bord. Drahtlos ist das Gerät mit Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 für die Zukunft gerüstet.
Flinke Inbetriebnahme: Dank der schnellen SSD beträgt die Bootzeit lediglich 10 Sekunden. Die Ersteinrichtung von Windows 11 Home erfolgt flüssig. Acer installiert einige eigene Tools vor, darunter das «AcerSense»-Dashboard, mit dem sich die KI-Funktionen der Webcam (Hintergrundunschärfe, Blickkorrektur) und das Energiemanagement steuern lassen. Schön genau: Das Touch-Display reagiert präzise auf Eingaben und erleichtert das Navigieren in Dokumenten oder auf Webseiten erheblich.
Display und Bedienung
Das mittig platzierte Scharnier ist äusserst stabil konstruiert und erlaubt das Öffnen des Bildschirms mit einer Hand. Eine Besonderheit ist der Öffnungswinkel von 180 Grad: Das Display lässt sich komplett flach auf den Tisch legen, was Präsentationen im kleinen Kreis erleichtert; ein 360-Grad-Umschlag zum Tablet ist jedoch nicht möglich. Zum berührungsempfindlichen Bildschirm: Das OLED-Display ist das Prunkstück des Geräts. Mit einer WQXGA+ Auflösung von 2800 x 1800 Pixeln bietet es eine enorme Schärfe und erstklassige Schwarzwerte. Die Farben sind brillant und decken den DCI-P3-Farbraum vollständig ab. Wermutstropfen: Durch die Touch-Beschichtung spiegelt das Display in hellen Umgebungen, was jedoch durch die hohe Helligkeit zumindest teilweise kompensiert wird. Die Tastatur bietet einen angenehmen Hubweg und ein vollständiges Layout inklusive Nummernblock. Das Glas-Touchpad ist noch grosszügiger dimensioniert und unterstützt Multi-Touch-Gesten fehlerfrei. Top.
Leistungstests und Fazit
In den Benchmarks zeigt das Swift 16 AI seine Muskeln. Im Cinebench R23 erreicht es 14430 Punkte, während in der neuen 2026er-Variante ein Wert von 2518 Punkten (Multicore) erzielt wird. Die Systemleistung im PCMark 10 liegt bei starken 7154 Punkten. Auch grafisch überrascht die Arc-GPU mit 17429 Punkten im 3DMark (Night Raid), was für flüssiges Arbeiten in Videoschnittprogrammen und leichtes Gaming ausreicht. Das Kühlsystem ist dabei gut abgestimmt: Bei intensiven 3D-Berechnungen laufen die Lüfter hörbar an, verstummen aber unmittelbar nach Abschluss der Rechenlast wieder. Der 70-Wh-Akku liefert in der Praxis eine Laufzeit von etwa 10,5 bis 12 Stunden bei mittlerer Helligkeit und Office-Tätigkeiten, was unterm Strich für einen vollen Arbeitstag genügt.
Fazit: Das Acer Swift 16 AI ist ein beeindruckendes Kraftpaket im Leichtbauformat. Die Kombination aus modernster Ultra-7-CPU, 32 GB RAM und einem brillanten OLED-Touchscreen macht es zu einem der vielseitigsten 16-Zoll-Geräte auf dem Markt. Dank des geringen Gewichts und der guten Akkulaufzeit ist es der ideale Begleiter für alle, die viel Bildschirmfläche benötigen, ohne schwer zu tragen.
Kommentare