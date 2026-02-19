Zwei Wechsel in der Geschäftsleitung von Brack.Alltron

Fitore Aliu-Keller tritt am 1. März 2026 ihre Stelle als Chief People & Culture Officer bei Brack.Alltron an. Sie folgt auf Jeannette Matti, die das Unternehmen Ende 2025 verlassen hat. Zudem wird Christina Kraft am 1. Juni 2026 die Position als Chief Operation Officer von Thomas Gasser übernehmen, der Brack.Alltron Ende April verlässt. Beide sind Mitglied der Geschäftsleitung und rapportieren direkt an den CEO, Dr. Stefan Fraude.

Fitore Aliu-Keller übernimmt ab 1. März 2026 die Stelle als CPCO

Aliu-Keller wird das Human-Ressources-Team mit über 20 Mitarbeitenden führen und strategisch weiterentwickeln. «Mit Fitore Aliu-Keller konnten wir eine erfahrene Expertin für Transformation, Digitalisierung und High-Performance-Teams für unsere Geschäftsleitung gewinnen. Ich bin überzeugt, dass sie Brack.Alltron als Arbeitgeberin noch attraktiver machen wird, sodass wir unsere sehr zukunftsorientierten Zielsetzungen im Schweizer Markt mit dem bestmöglichen Team weiter angehen und umsetzen können», so Fraude. Die richtigen Fachkräfte extern zu finden sowie interne Mitarbeitende und Talente entsprechend weiterzuentwickeln, sei für den Unternehmenserfolg der E-Commerce-Gruppe zentral.

Aliu-Keller verfügt über 14 Jahre Führungserfahrung in verschiedenen leitenden Positionen. Zuletzt war sie Director Human Resources von MediaMarkt für die Schweiz und Österreich sowie Siftungsratspräsidentin der Pensionskasse MediaMarkt Schweiz. Davor arbeitete sie unter anderem für Globus und Aldi Suisse. Weiter gründete Aliu-Keller TrustWork mit, ein etabliertes Beratungsunternehmen für HR und Accounting im Raum Zürich und Zug. Sie verfügt über einen MAS in Human Capital Management (ZHAW) sowie über spezialisierte Weiterbildungen in Personalpsychologie und in angewandter Ethik an der Universität Zürich. Fitore Aliu-Keller ist verheiratet und Mutter eines 16-jährigen Sohnes und wohnt im Kanton Zürich.

Christina Kraft übernimmt ab 1. Juni die Stelle als COO

Als Chief Operations Officer übernimmt Christina Kraft ab 1. Juni 2026 die gruppenweite Verantwortung für Operations und Logistik bei Brack.Alltron. Gemeinsam mit ihrem Führungsteam wird sie die Weiterentwicklung der hochautomatisierten Logistik in Willisau strategisch vorantreiben und die Skalierbarkeit, Effizienz und Zukunftsfähigkeit der gesamten Unternehmensgruppe sichern. «Christina Kraft bringt umfassende internationale Erfahrung im Aufbau und in der Transformation grosser E-Commerce-Logistikstrukturen mit. Sie hat für Unternehmen wie Amazon, Zalando und die Berlin Brands Group komplexe Fulfillment-Netzwerke geführt und weiterentwickelt. Mit ihrer Expertise in Skalierung, Prozessarchitektur und KPI-gesteuerter Unternehmensführung wird sie unsere starke Marktposition weiter ausbauen», so Fraude.

Mit über 17 Jahren Führungserfahrung in E-Commerce-Logistik ist Kraft spezialisiert auf den Aufbau und die strategische Weiterentwicklung hochperformanter Fulfillment-Organisationen in dynamischen Wachstumsumfeldern. Neben einem Bachelor in Wirtschaftswissenschaften ist sie geprüfte Fachkraft für Spedition und Logistikdienstleistungen und absolvierte mehrere Leadership- und Executive-Programme. Christina Kraft lebt aktuell mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Berlin und wird ihren Lebensmittelpunkt in die Schweiz verlegen.

Dank an die abtretenden Geschäftsleitungsmitglieder

Abschliessend bedankt sich Fraude bei den beiden abtretenden Geschäftsleitungsmitglieder für ihr Engagement: «Jeannette Matti hat den Bereich People & Culture während der zentralen Phase der Reorganisation nachhaltig geprägt und weiterentwickelt. Und dank Thomas Gassers unermüdlichem Einsatz in den vergangenen rund vier Jahren besitzt Brack.Alltron heute eine höchst effiziente State-of-the-Art-Logistik, die perfekt für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet ist.»