33 Mega-Tipps für Windows 7 (Teil 2/3)

Die Windows-Explorer-Verknüpfung in der Taskleiste führt zum Ordner «Bibliotheken». Wollen Sie das ändern, klicken Sie mit Rechts auf die Explorer-Verknüpfung, nochmals mit Rechts auf Windows-Explorer und anschliessend mit Links auf Eigenschaften. Hinter «Ziel» tippen Sie den gewünschten Pfad ein. Falls der Pfad Leerzeichen enthält, sind Anführungs- und Schlusszeichen Pflicht.

Tipp 18: nicht anordnen

Tipp 18: nicht anordnen

In Windows 7 ordnen sich Fenster direkt in der linken oder rechten Bildschirmhälfte an, wenn Sie diese an den Rand ziehen. Die meisten Anwender schätzen das – doch längst nicht alle. Wollen Sie diese Funktion abschalten, klicken Sie auf Start, tippen funktions ins Suchfeld und wählen «Funktionsweise der Maus ändern». Hier aktivieren Sie «Verhindern, dass Fenster automatisch angeordnet werden, wenn sie an den Rand des Bildschirms verschoben werden».

Tipp 19: Icons umsortieren

Tipp 19: Icons umsortieren

Die grossen Symbole in der Taskleiste können Sie sehr einfach per Maus umsortieren. Packen Sie diese mit der Maus und ziehen Sie die Icons an die gewünschte Stelle. Wussten Sie, dass dies auch mit den kleinen Icons unten rechts im Infobereich klappt?

Tipp 20: zu Computer gehen

Tipp 20: zu «Computer» gehen

Soll sich der Windows-Explorer jeweils direkt mit der Ansicht «Computer» öffnen? Entweder gewöhnen Sie sich die Tastenkombination Windowstaste+E an oder Sie erstellen wie im Tipp 17 beschrieben eine Verknüpfung und schreiben hinter explorer.exe Folgendes: /root,:: {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

Tipp 21: Farbverlauf als Hintergrund

Tipp 21: Farbverlauf als Hintergrund