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Patrick Hediger
18. Sep 2026
Lesedauer 2 Min.

Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 37

In der Kalenderwoche 37 vom 7. bis 13. September 2026 standen die Artikel «yallo bringt Travel eSIM für mobile Daten in über 160 Destinationen» und «iPhone Duo und weitere Hardware vorgestellt» oben in der Gunst unserer Leserschaft. 
© PCtipp

Die Kalenderwoche 37 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 7. bis 13. September 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

yallo bringt Travel eSIM für mobile Daten in über 160 Destinationen

Rang 2

iPhone Duo und weitere Hardware vorgestellt

Rang 3

devolo mit breiter Brust

Rang 4

Vodafone und BVB rekonstruieren erstes Bundesliga-Tor mit KI

Rang 5

Huawei zeigt die nächste Generation seines Doppel-Falters

PCtipp YouTube-Kanal

Diese Videos hatte in der Kalenderwoche 367 die meisten Abrufe:

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