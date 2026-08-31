Die QR-Code-Falle

So schützen Sie sich

Die gute Nachricht: Man muss nicht komplett auf QR-Codes verzichten. Mit ein paar ein­fachen Gewohnheiten lässt sich das Risiko deutlich senken, Bild 3.

Prüfen Sie zunächst den physischen QR-Code. Ist ein Aufkleber über einem bestehenden Code angebracht? Lässt sich der Sticker ablösen? Gerade an Parkuhren und öffentlichen Aushängen lohnt sich ein kurzer Blick. Wenn etwas überklebt wirkt, scannen Sie den Code besser nicht.

Kontrollieren Sie nach dem Scannen immer die URL, bevor Sie Daten eingeben. Die meisten Smartphone-Kameras zeigen die Ziel­adresse als Vorschau an. Achten Sie auf verdächtige Abweichungen: Tippfehler, ungewöhnliche Domains oder überflüssige Zeichenketten sind Warnsignale. Wenn Ihnen etwas komisch vorkommt, verzichten Sie.

Geben Sie niemals sensible Daten wie Passwörter oder Kreditkartennummern auf einer Seite ein, die Sie über einen QR-Code erreicht haben, ohne die URL vorher genau geprüft zu haben. Im Zweifelsfall navigieren Sie lieber manuell zur offiziellen Website des Anbieters.

Für einige Anwendungszwecke lohnt es sich auch, auf den QR-Code zu verzichten, weil er schlicht nicht nötig ist. Beispielsweise können Sie beim Parkieren auch mit der App des Parkieranbieters direkt bezahlen, ohne einen QR-Code scannen zu müssen. Das Menü gibt es auch direkt auf der Restaurant-Website. Da der QR-Code einfach ein Link ist, findet man meistens auch anderweitig einen Weg ans Ziel. Wenn halt auch weniger bequem.

Was tun im Ernstfall?

Falls Sie den Verdacht haben, auf eine Quishing-Attacke hereingefallen zu sein, handeln Sie schnell, aber nicht überhastet. Ändern Sie die Passwörter der betroffenen Konten, idealerweise über ein anderes Gerät oder über die offizielle App des Dienstes.

Kontaktieren Sie Ihre Bank, falls Sie Zahlungsdaten eingegeben haben, und lassen Sie eine gegebenenfalls betroffene Karte sperren. Falls Sie ein eingegebenes Passwort anderswo weiterverwenden, sollten Sie diese Zugangsdaten ebenfalls ändern.

QR-Codes schützen

Falls Sie selbst QR-Codes für Ihr Geschäft oder Ihren Verein verwenden, können Sie Ihre Kundschaft schützen, indem Sie die Codes nicht als lose Aufkleber, sondern fest integriert in Ihre Materialien drucken. Überprüfen Sie zudem regelmässig, ob Ihre QR-Codes noch auf die richtige Seite führen und ob jemand einen Aufkleber darüber angebracht hat. Besonders bei öffentlich zugänglichen Codes, etwa auf Plakaten oder Tischaufstellern, lohnt sich die regelmässige Kontrolle.

Fazit: genau hinschauen

Quishing ist keine besonders raffinierte Attacke, und genau das macht sie so gefährlich. Sie setzt auf Routine, Vertrauen und Bequemlichkeit. Die Methode ist zudem preiswert für die Angreifer: Ein paar gedruckte Aufkleber kosten praktisch nichts und können an stark frequentierten Orten enormen Schaden anrichten. Wer sich angewöhnt, QR-Codes mit der gleichen Vorsicht zu behandeln wie Links in E-Mails, ist bereits gut geschützt. Ein kurzer Blick auf die URL und ein gesundes Misstrauen reichen in den meisten Fällen aus, um nicht in die Falle zu tappen.