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Luca Diggelmann

Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Luca Diggelmann.

Beiträge von Luca Diggelmann

Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
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Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
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Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Screenshot Privacy Badger
Downloads
Browser-Erweiterung
Privacy Badger
Mit Privacy Badger stoppen Sie Tracker und andere unerwünschte Überwachungselemente auf Webseiten.
2 Minuten
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Luca Diggelmann
20. Feb 2026
Praxis
Netzwerk-Tipps
LAN oder WLAN?
Eine wichtige Frage beim Einrichten eines jeden Heimnetzwerks ist: Verwende ich für ein bestimmtes Gerät lieber ein LAN-Kabel oder Wi-Fi-Funk? Erfahren Sie alles wichtige über die Vor- und Nachteile der beiden Technologien.
6 Minuten
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Luca Diggelmann
18. Feb 2026
Screenshot des World Wide Telescope
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Microsoft WorldWide Telescope
Das WorldWide Telescope fungiert als virtuelles Teleskop. Mit Daten von Forschungsstationen wie dem Hubble-Teleskop lässt sich das Universum bequem vom PC aus erforschen.
2 Minuten
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Luca Diggelmann
10. Feb 2026
Praxis
Schon gewusst?
Übergrosses Fenster schliessen
So schliessen Sie ein Fenster, das über den Bildrand hinausgewachsen ist.
1 Minute
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Luca Diggelmann
23. Jan 2026
Praxis
Schon gewusst?
iPhone-Apps nicht auf dem iPad mitinstallieren
So verhindern Sie, dass Apps, die Sie auf dem iPhone installieren, auch auf dem iPad heruntergeladen werden.
2 Minuten
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Luca Diggelmann
22. Jan 2026
Praxis
Die Maus im Griff
Die besten Tipps rund um Ihre Maus
Die direkte Verbindung zwischen der physischen und digitalen Welt wird oftmals unterschätzt. Eine passende Maus und die richtigen Einstellungen sind Gold wert. Wir zeigen die wichtigsten Merkmale, die Sie beim Kauf einer Computermaus beachten sollten.
7 Minuten
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Luca Diggelmann
22. Jan 2026
Downloads
Ohne Amazonen im Nacken
StoryGraph – Lese-Tracker
Bücher katalogisieren, Empfehlungen erhalten und mit Freunden gemeinsam lesen. Das geht dank StoryGraph auch, ohne die Amazon-Maschine zu füttern.
3 Minuten
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Luca Diggelmann
13. Jan 2026
Praxis
Netzwerktipps
Gastnetz einrichten
Ein Gästenetzwerk ist die korrekte Methode, um Freunden und Bekannten Zugang zum Internet zu ermöglichen, ohne dabei das eigene Netzwerk öffnen zu müssen. Wir zeigen Ihnen, was Sie beachten sollten und geben Tipps zum Einrichten.
6 Minuten
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Luca Diggelmann
13. Jan 2026

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