Luca Diggelmann

Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
Eine wichtige Frage beim Einrichten eines jeden Heimnetzwerks ist: Verwende ich für ein bestimmtes Gerät lieber ein LAN-Kabel oder Wi-Fi-Funk? Erfahren Sie alles wichtige über die Vor- und Nachteile der beiden Technologien.
Die direkte Verbindung zwischen der physischen und digitalen Welt wird oftmals unterschätzt. Eine passende Maus und die richtigen Einstellungen sind Gold wert. Wir zeigen die wichtigsten Merkmale, die Sie beim Kauf einer Computermaus beachten sollten.
Ein Gästenetzwerk ist die korrekte Methode, um Freunden und Bekannten Zugang zum Internet zu ermöglichen, ohne dabei das eigene Netzwerk öffnen zu müssen. Wir zeigen Ihnen, was Sie beachten sollten und geben Tipps zum Einrichten.
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