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Patrick Hediger
18. Sep 2026
Lesedauer 2 Min.

Erste Singles schon da

Grand Theft Auto VI bekommt auch Musikalbum

Zusätzlich zum Spiel Grand Theft Auto VI wurde nun auch ein Musikalbum angekündigt. Die ersten sechs Songs daraus können schon angehört werden.

Das Cover vom Album

© Rockstar Games

Grand Theft Auto VI: The Album, das kommende offizielle Soundtrack-Album, das in Zusammenarbeit mit Atlantic Records entstanden ist, wird gleichzeitig mit Grand Theft Auto VI am 19. November veröffentlicht und ist jetzt zum Vorabspeichern auf allen grossen Musik-Streamingplattformen verfügbar. Ausserdem sind Limited-Edition-Vinyls und CDs jetzt zum Vorbestellen verfügbar.

Mit 34 originalen Tracks, die die elektrische Energie von Vice City und Leonida einfangen, bietet Grand Theft Auto VI: The Album eine genreübergreifende Auswahl der aufregendsten Artists weltweit. Man kann sich bereits die ersten sechs Singles anhören, verfügbar auf allen grossen Musik-Streamingplattformen:

  • Yung Lean – That's It (feat. Future & Metro Boomin)
  • Travis Scott – RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo)
  • CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy – Sexy Magic  
  • Morgan Wallen – Last Thing You Need  
  • Rauw Alejandro – Macacoa 2000  
  • Keith Richards – Bright Lights, Big City

Grand Theft Auto VI: The Album wird ab Launch ausserdem auf Vinyl und CD erhältlich sein, einschliesslich dreier Exklusiv-Veröffentlichungen nur auf gtavi-thealbum.com: ein Liquid-Filled-Vinyl (Limited Edition), ein Splatter-Edition-Vinyl und ein CD-Jewelcase. Zusätzlich gibt es Vinyls mit exklusiven Farbgebungen und einzigartigen neuen Artworks bei Blood Records, Best Buy, Walmart, Amazon, Barnes & Noble, Target, Urban Outfitters und unabhängigen Händlern. 

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