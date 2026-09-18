Grand Theft Auto VI bekommt auch Musikalbum

Grand Theft Auto VI: The Album, das kommende offizielle Soundtrack-Album, das in Zusammenarbeit mit Atlantic Records entstanden ist, wird gleichzeitig mit Grand Theft Auto VI am 19. November veröffentlicht und ist jetzt zum Vorabspeichern auf allen grossen Musik-Streamingplattformen verfügbar. Ausserdem sind Limited-Edition-Vinyls und CDs jetzt zum Vorbestellen verfügbar.

Mit 34 originalen Tracks, die die elektrische Energie von Vice City und Leonida einfangen, bietet Grand Theft Auto VI: The Album eine genreübergreifende Auswahl der aufregendsten Artists weltweit. Man kann sich bereits die ersten sechs Singles anhören, verfügbar auf allen grossen Musik-Streamingplattformen:

Yung Lean – That's It (feat. Future & Metro Boomin)

Travis Scott – RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo)

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy – Sexy Magic

Morgan Wallen – Last Thing You Need

Rauw Alejandro – Macacoa 2000

Keith Richards – Bright Lights, Big City

Grand Theft Auto VI: The Album wird ab Launch ausserdem auf Vinyl und CD erhältlich sein, einschliesslich dreier Exklusiv-Veröffentlichungen nur auf gtavi-thealbum.com: ein Liquid-Filled-Vinyl (Limited Edition), ein Splatter-Edition-Vinyl und ein CD-Jewelcase. Zusätzlich gibt es Vinyls mit exklusiven Farbgebungen und einzigartigen neuen Artworks bei Blood Records, Best Buy, Walmart, Amazon, Barnes & Noble, Target, Urban Outfitters und unabhängigen Händlern.