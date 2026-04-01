NMGZ-Portraits-Website.png

Pascal Scherrer

Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Pascal Scherrer.

Beiträge von Pascal Scherrer

Praxis
Hardware-Tipps
Falten oder nicht?
Klapp-Handys sind in den vergangenen Jahren immer besser geworden. Lohnt sich ein Kauf also endlich? Eine Einschätzung.
5 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
1. Apr 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
WhatsApp-Tipps
WhatsApp als Kanal
Mark Zuckerbergs Unternehmen Meta werkelt fortlaufend an neuen Funktionen für seine Chat-App WhatsApp. Seit Kurzem rollt der Tech-Riese ein grosses Update namens «WhatsApp Kanäle» aus. Was es damit auf sich hat, verrät unsere Wegleitung.
5 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
20. Mär 2026
Praxis
Windows-Tipps
Die Software im Griff unter Windows
Programme unter Windows zu installieren oder zu deinstallieren, ist nicht schwer. Dennoch gibt es einige Dinge, die Sie dabei beachten sollten. Wir erklären Ihnen, wie Sie Software unter Windows sauber installieren und deinstallieren.
5 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
25. Feb 2026
Praxis
WhatsApp-Tipps
WhatsApp für Profis
WhatsApp ist im Schweizer Alltag schon lange präsent. Trotzdem gibt es noch immer viele Funktionen, die wenig bekannt sind. Zudem kommen stetig neue Features hinzu. Wir haben die hilfreichsten Tipps und Tricks für Sie zusammengetragen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Feb 2026
Praxis
Smartphone-Tipps
Effizient schreiben auf dem Handy
Mobil, schnell und produktiv: So holen Sie das Maximum aus Spracheingabe, Tastaturen und Schreib-Apps an Ihrem Smartphone heraus.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
10. Feb 2026
Praxis
Video-Streaming
Der Streaming-Guide für die Schweiz
In der Schweiz sind seit dem Start von Netflix immer mehr neue Video-Streaming-Anbieter auf den Markt gedrängt. Wir bieten eine aktuelle Übersicht zu den wichtigsten Plattformen, die Sie hierzulande nutzen können.
9 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
15. Jan 2026
Praxis
App-Tipps
Apps für den Wintersport
Machen Sie Ihr Smartphone zum nützlichen Ausrüstungsstück für Ihre nächste Schneeaktivität. Wir präsentieren Ihnen die besten Apps rund um den Wintersport – von der Sicherheit übers Wetter und die Tourenplanung bis hin zu Trainings-Tools.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
14. Jan 2026
Praxis
Sozial-Media-Tipps
Rücken Sie sich ins beste Licht
Wer heute einen Job sucht, braucht mehr als nur einen guten Lebenslauf. Vielfach ist die eigene Onlinepräsenz die erste Anlaufstelle für Unternehmen. Unsere Tipps helfen Ihnen, sich im Internet im besten Licht zu zeigen.
7 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
10. Dez 2025
Praxis
Karten-Apps
Karten für Wintersport von Swisstopo
Gehen Sie gerne auf Skitouren, Schneeschuh- oder Winterwanderungen? So planen Sie Ihre Routen optimal mit den Karten von Swisstopo und sind sicher unterwegs.
5 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
19. Nov 2025

Kommentare