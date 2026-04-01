Pascal Scherrer

Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
Mark Zuckerbergs Unternehmen Meta werkelt fortlaufend an neuen Funktionen für seine Chat-App WhatsApp. Seit Kurzem rollt der Tech-Riese ein grosses Update namens «WhatsApp Kanäle» aus. Was es damit auf sich hat, verrät unsere Wegleitung.
Programme unter Windows zu installieren oder zu deinstallieren, ist nicht schwer. Dennoch gibt es einige Dinge, die Sie dabei beachten sollten. Wir erklären Ihnen, wie Sie Software unter Windows sauber installieren und deinstallieren.
WhatsApp ist im Schweizer Alltag schon lange präsent. Trotzdem gibt es noch immer viele Funktionen, die wenig bekannt sind. Zudem kommen stetig neue Features hinzu. Wir haben die hilfreichsten Tipps und Tricks für Sie zusammengetragen.
In der Schweiz sind seit dem Start von Netflix immer mehr neue Video-Streaming-Anbieter auf den Markt gedrängt. Wir bieten eine aktuelle Übersicht zu den wichtigsten Plattformen, die Sie hierzulande nutzen können.
Machen Sie Ihr Smartphone zum nützlichen Ausrüstungsstück für Ihre nächste Schneeaktivität. Wir präsentieren Ihnen die besten Apps rund um den Wintersport – von der Sicherheit übers Wetter und die Tourenplanung bis hin zu Trainings-Tools.
Wer heute einen Job sucht, braucht mehr als nur einen guten Lebenslauf. Vielfach ist die eigene Onlinepräsenz die erste Anlaufstelle für Unternehmen. Unsere Tipps helfen Ihnen, sich im Internet im besten Licht zu zeigen.
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