Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
22. Jan 2013
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Abwesenheitsnotiz bei privatem Mailkonto

Problem: Wie kann ich in Outlook eine Abwesenheitsnachricht einrichten, um die Absender der Mails über die Dauer meiner Ferien zu informieren? Im Büro habe ich das bereits gefunden. Aber wie läuft das zuhause an meinem privaten PC?

Abwesenheitsnotiz bei GMX

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Überlegen Sie es sich zweimal, ob Sie das wirklich wollen. Sie würden damit jedem, der Ihnen mailt, den besten Zeitpunkt für einen nächtlichen Besuch Ihrer Wohnung mit Brecheisen und Glasschneider bekanntgeben.

Möchten Sie das trotzdem machen, sollten Sie das sowieso nicht in Ihrem Mailprogramm (Outlook oder Thunderbird) einrichten, sondern online, übers Webinterface Ihres Mailproviders.

Hintergrund: Wenn Sie die Abwesenheitsnachricht in Ihrem Büro-Outlook einrichten, ist es der Mailserver Ihres Arbeitgebers, der diese Aufgabe speichert. Da Sie zuhause im Normalfall keinen solchen haben, ist eine solche Einstellung via Outlook oder Thunderbird nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Ihr Computer dürfte hoffentlich während Ihrer Ferien sowieso ausgeschaltet sein. Er könnte daher auf eine eintreffende Mail gar nicht reagieren.

Die meisten Provider haben diese Problematik jedoch erkannt. Bei fast allen haben Sie via Browser Zugriff auf Ihre E-Mails und auf die Einstellungen Ihrer Mailkonten. Auf dieser Oberfläche ist es auch möglich, einen Abwesenheitsassistenten oder Autoresponder einzuschalten. Dieser stellt dann die von Ihnen beschriebenen Meldungen zu.

Einige Beispiele: Bei Swisscom/Bluewin loggen Sie sich mit Ihrem Swisscom- oder Bluewin-Login in die Weboberfläche ein. Gehen Sie via E-Mail zu Automatische Antworten. Wählen Sie Hinzufügen, geben einen Titel ein (z.B. «Ferienabwesenheit» oder «Zivildienst») und tippen den Text ein. Speichern Sie ihn. Nun können Sie für Ihre Mailadresse den gewünschten Autoresponder aktivieren. Klicken Sie bei Ihrer Mailadresse auf Bearbeiten, wählen den gewünschten Text bei «Zugeordnet» aus und ändern den «Status» von «Aus» auf «Ein». Leider lässt sich dieser Autoresponder nicht auf einen bestimmten Termin hin wieder abschalten. Sie müssen also bei Ihrer Rückkehr selbst dran denken.

Abwesenheitsnotiz bei GMX

 © Quelle: PCtipp.ch

Oder bei GMX: In der linken Navigationsspalte gehen Sie bei «Mein GMX» zu E-Mail/Optionen/Abwesenheit. Richten Sie hier die Nachricht ein. GMX bietet auch die Option, ein Enddatum zu setzen.

Und etwa bei Google-Mail gehts übers Zahnradsymbol zu den Einstellungen. Scrollen Sie ganz nach unten und legen Sie da Ihre Abwesenheitsnotiz fest. Google erlaubt luxuriöse Konfigurationsmöglichkeiten, so zum Beispiel ein Beginn- und Enddatum sowie die Option «Abwesenheitsnotiz nur an meine Kontakte senden». So erfahren nur Ihre bei Google gespeicherten Kontakte etwas von Ihren Ferien, während allfällige Spammer oder Einbrecher keine entsprechende Nachricht erhalten.

Kommentare

Firmen Browser Internet Kummerkasten Office PC Web-Dienste Internet & Sicherheit Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare