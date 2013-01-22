Abwesenheitsnotiz bei privatem Mailkonto

Lösung: Überlegen Sie es sich zweimal, ob Sie das wirklich wollen. Sie würden damit jedem, der Ihnen mailt, den besten Zeitpunkt für einen nächtlichen Besuch Ihrer Wohnung mit Brecheisen und Glasschneider bekanntgeben.

Möchten Sie das trotzdem machen, sollten Sie das sowieso nicht in Ihrem Mailprogramm (Outlook oder Thunderbird) einrichten, sondern online, übers Webinterface Ihres Mailproviders.

Hintergrund: Wenn Sie die Abwesenheitsnachricht in Ihrem Büro-Outlook einrichten, ist es der Mailserver Ihres Arbeitgebers, der diese Aufgabe speichert. Da Sie zuhause im Normalfall keinen solchen haben, ist eine solche Einstellung via Outlook oder Thunderbird nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Ihr Computer dürfte hoffentlich während Ihrer Ferien sowieso ausgeschaltet sein. Er könnte daher auf eine eintreffende Mail gar nicht reagieren.

Die meisten Provider haben diese Problematik jedoch erkannt. Bei fast allen haben Sie via Browser Zugriff auf Ihre E-Mails und auf die Einstellungen Ihrer Mailkonten. Auf dieser Oberfläche ist es auch möglich, einen Abwesenheitsassistenten oder Autoresponder einzuschalten. Dieser stellt dann die von Ihnen beschriebenen Meldungen zu.

Einige Beispiele: Bei Swisscom/Bluewin loggen Sie sich mit Ihrem Swisscom- oder Bluewin-Login in die Weboberfläche ein. Gehen Sie via E-Mail zu Automatische Antworten. Wählen Sie Hinzufügen, geben einen Titel ein (z.B. «Ferienabwesenheit» oder «Zivildienst») und tippen den Text ein. Speichern Sie ihn. Nun können Sie für Ihre Mailadresse den gewünschten Autoresponder aktivieren. Klicken Sie bei Ihrer Mailadresse auf Bearbeiten, wählen den gewünschten Text bei «Zugeordnet» aus und ändern den «Status» von «Aus» auf «Ein». Leider lässt sich dieser Autoresponder nicht auf einen bestimmten Termin hin wieder abschalten. Sie müssen also bei Ihrer Rückkehr selbst dran denken.