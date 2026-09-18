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Boris Boden
18. Sep 2026
Lesedauer 3 Min.

Die Telekom und Vodafone rüsten sich fürs Oktoberfest

Die Netzbetreiber rüsten sich für den Ansturm der Besucher auf dem Münchner Oktoberfest. Nach Telefónica Deutschland haben nun auch die Telekom und Vodafone ihre Pläne für deren Versorgung mit Mobilfunk vorgestellt.
Telekom auf dem Oktoberfest
© Deutsche Telekom AG

Am Wochenende startet das Oktoberfest in München. Bis zum 4. Oktober werden Millionen Besucher auf das Festgelände auf der Münchner Theresienwiese strömen. Für die Mobilfunknetzbetreiber ist das eine grosse Herausforderung, denn der Datenhunger wird riesig sein. Viele Menschen werden gleichzeitig telefonieren, Nachrichten verschicken oder Daten abrufen und hochladen.

Telefónica Deutschland hatte bereits angekündigt, auf dem Gelände ein temporäres Mobilfunknetz mit 21 zusätzlichen Standorten zu errichten. Jetzt haben auch die Telekom und Vodafone ihre Pläne zur Versorgung des Events bekannt gegeben.

Die Telekom erweitert ihre Mobilfunkversorgung auf dem Festgelände um 14 zusätzliche temporäre Standorte. Vier davon befinden sich in Festzelten, zehn weitere auf dem Festgelände. In den Festzelten kommen LTE auf den Frequenzen 1800, 2100 und 2600 MHz sowie 5G auf 2100 und 3600 MHz zum Einsatz. Auf den zehn Masten auf dem Festgelände kommen ausserdem LTE 900 und erstmals in diesem Jahr LTE 1500 zum Einsatz. Diese zusätzliche Frequenz wird vor allem für Downloads genutzt. So können an den stark ausgelasteten Standorten höhere Datenraten und mehr Kapazität für viele gleichzeitig aktive Nutzer bereitgestellt werden. Die Standorte sind mit zwei 10-GBit/s-Leitungen ans Netz angebunden.

Im vergangenen Jahr wurden über das Mobilfunknetz der Telekom knapp 300'000 Gigabyte an Daten übertragen. Mit dieser Datenmenge könnte man knapp 240 Jahre Blasmusik in bester Qualität (320 KBit/s) streamen. In diesem Jahr erwartet die Telekom wie die anderen Netzbetreiber einen neuen Datenrekord.

Die Telekom ersetzt auf der Theresienwiese auch schrittweise die bestehende Kupferinfrastruktur durch ein modernes Glasfasernetz. Bereits im vergangenen Jahr hatte es einen erfolgreichen Testlauf gegeben: Drei Zelte wurden mit stabilen Anschlüssen von bis zu einem Gigabit pro Sekunde versorgt.

In diesem Jahr werden 76 Anschlusspunkte an das Glasfasernetz realisiert. Das entspricht rechnerisch der Versorgung von rund 2500 Haushalten und damit bereits der Grössenordnung eines eigenen Stadtteils. Neben den grossen Festzelten müssen auch zahlreiche kleinere Stände und Fahrgeschäfte mit Datenverbindungen versorgt werden. In den kommenden Jahren sollen die Schaustellerstrasse und die Fläche des Zentralen Landwirtschaftsfests folgen. Im Endausbau soll das Festgelände einmal über 148 Glasfaseranschlüsse verfügen, die auch für andere Events dort genutzt werden können.

Auch Vodafone erwartet einen Datenrekord

Vodafone hat an 24 Mobilfunk-Anlagen mit 109 Antennen entlang des Festgeländes zusätzliche LTE- und 5G-Kapazitäten freigeschaltet. Deutlich verstärkt hat Vodafone in diesem Jahr zudem die Anbindung der Mobilfunk-Stationen. Zwei leistungsstarke 100-Gigabit-Verbindungen binden die Mobilfunk-Masten schnell und zuverlässig an das Kern-Netz an. 

Bereits im Vorjahr transportierte das Vodafone-Netz beim Oktoberfest 238 Terabyte Daten. Zum Vergleich: Das entspricht rund 48 Millionen Smartphone-Fotos in höchster Qualität. Ausgedruckt und aneinandergereiht würden diese von München bis nach New York reichen. Für dieses Jahr erwartet Vodafone einen neuen Rekordwert.

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