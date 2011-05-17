Access 2010: offene Tabellen als Registerkarten

Lösung: Das sollte in Access 2010 schon ohne spezielle Massnahmen so gegeben bzw. standardmässig eingestellt sein. Voraussetzung ist, dass Sie die verwendeten Tabellen öffnen.

Ansonsten bewerkstelligen Sie das ganz einfach wie folgt: Klicken Sie oben links aufs Datei-Menü und darin etwas weiter unten auf Optionen.