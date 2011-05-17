17. Mai 2011
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Access 2010: offene Tabellen als Registerkarten
Problem: Wie kann ich erreichen, dass meine Tabellen oder Abfragen in Access 2010 nebeneinander als Registerkarten angezeigt werden?
Lösung: Das sollte in Access 2010 schon ohne spezielle Massnahmen so gegeben bzw. standardmässig eingestellt sein. Voraussetzung ist, dass Sie die verwendeten Tabellen öffnen.
Ansonsten bewerkstelligen Sie das ganz einfach wie folgt: Klicken Sie oben links aufs Datei-Menü und darin etwas weiter unten auf Optionen.
Öffnen Sie den Bereich Aktuelle Datenbank. Bei den «Dokumentfensteroptionen» aktivieren Sie «Dokumente im Registerkartenformat» sowie «Dokumentregisterkarten anzeigen». Das wars dann schon! (PCtipp-Forum)
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