Account gehackt? So testen Sie es

Immer wieder kommt es vor, dass Hacker die Datenbanken von Firmen knacken und so Zugangsdaten von Nutzern entwenden. Mithilfe des Webtools «Have I been pwned?» können Sie überprüfen, ob einer Ihrer Accounts betroffen ist. Die Website des Sicherheitsforschers Troy Hunt verzeichnet mittlerweile mehrere Hundert Millionen Einträge.

So testen Sie, ob Sie betroffen sind