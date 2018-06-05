5. Jun 2018
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Account gehackt? So testen Sie es
Diese Website findet heraus, ob Ihre Zugangsdaten gestohlen wurden.
Immer wieder kommt es vor, dass Hacker die Datenbanken von Firmen knacken und so Zugangsdaten von Nutzern entwenden. Mithilfe des Webtools «Have I been pwned?» können Sie überprüfen, ob einer Ihrer Accounts betroffen ist. Die Website des Sicherheitsforschers Troy Hunt verzeichnet mittlerweile mehrere Hundert Millionen Einträge.
So testen Sie, ob Sie betroffen sind
- Öffnen Sie die Webseite https://haveibeenpwned.com/.
- Tippen Sie im Feld Ihre E-Mail-Adresse ein.
- Klicken Sie auf pwned?
- Hat man Glück gehabt – oder ein sicheres Passwort – sieht das Resultat grün wie die Hoffung aus.
Wie Sie ein sicheres Passwort erstellen, lesen Sie hier.
Kommentare