Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
5. Jun 2018
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Account gehackt? So testen Sie es

Diese Website findet heraus, ob Ihre Zugangsdaten gestohlen wurden.

Alles bestens. Die Website gibt trotzdem Tipps, wie man sich mittels sicherer Passwörter (noch) besser schützt

© Quelle: PCtipp

Immer wieder kommt es vor, dass Hacker die Datenbanken von Firmen knacken und so Zugangsdaten von Nutzern entwenden. Mithilfe des Webtools «Have I been pwned?» können Sie überprüfen, ob einer Ihrer Accounts betroffen ist. Die Website des Sicherheitsforschers Troy Hunt verzeichnet mittlerweile mehrere Hundert Millionen Einträge.

So testen Sie, ob Sie betroffen sind

  1. Öffnen Sie die Webseite https://haveibeenpwned.com/.
  2. Tippen Sie im Feld Ihre E-Mail-Adresse ein.
  3. Klicken Sie auf pwned?
  4. Hat man Glück gehabt – oder ein sicheres Passwort – sieht das Resultat grün wie die Hoffung aus.

Alles bestens. Die Website gibt trotzdem Tipps, wie man sich mittels sicherer Passwörter (noch) besser schützt

 © Quelle: PCtipp

  • Die weniger Glücklichen oder solche, die ihren Passwörtern wenig Aufmerksamkeit schenken, sehen leider rot.

    • Schlechte Nachrichten – Ihr Account wurde gehackt!

     © Quelle: PCtipp

     Wie Sie ein sicheres Passwort erstellen, lesen Sie hier.

    Kommentare

    Internet Firmen Sicherheit Web-Dienste Internet & Sicherheit
    Anzeige
    Anzeige

    Neueste Beiträge

    News
    Lesertest
    Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
    Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
    2 Minuten
    NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
    Sascha Zäch
    6. Aug 2026
    Mehr erfahren
    Fliegende Mobilfunkzellen
    News
    Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
    Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
    3 Minuten
    Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
    Roland Bernhard
    5. Aug 2026
    Mehr erfahren
    Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
    News
    Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
    Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
    3 Minuten
    Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
    Boris Boden
    4. Aug 2026
    Mehr erfahren

    Das könnte Sie auch interessieren

    Praxis
    Cheat-Sheet
    Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
    Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
    2 Minuten
    gaby-salvisberg.jpg
    Gaby Salvisberg
    15. Jul 2026
    Praxis
    Windows-Tipps
    Optimale Einstellung für Windows 11
    Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
    8 Minuten
    NMGZ-Portraits-Website.png
    Pascal Scherrer
    12. Jul 2026
    Praxis
    Outlook-Tipps
    Das neue Outlook
    Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
    9 Minuten
    Platzhalter-Person.webp
    Beat Rüdt
    10. Apr 2024
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige

    Kommentare