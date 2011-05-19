Alle Fenster und Programme schliessen

Lösung: Sie könnten Alt+F4 drücken und auf dieser Tastenkombination quasi draufbleiben. Falls etwa im Browser mehrere Registerkarten offen oder sonstige ungespeicherte Änderungen vorhanden sind, sollten Sie von jeder Anwendung gefragt werden, ob Sie noch speichern wollen. Es werden allerdings mit Alt+F4 nur geöffnete Fenster geschlossen. Minimierte Fenster und im Tray abgelegte Anwendungen sind davon nicht betroffen; sind alle minimiert, bietet Windows beim drücken von Alt+F4 in der Regel ein Herunterfahren an. Alternativ können Sie das System einfach herunterfahren; auch hier «sollten» die Anwendungen theoretisch noch ein Speichern anbieten. Aber da verstehen wir, dass dies kein gutes Gefühl gibt.

Zu guter Letzt gibts ein kleines, elegantes Gratistool, das wirklich alle Anwendungen schliesst. Laden Sie CloseAll herunter. Entpacken Sie es via Rechtsklick in einen separaten Ordner. Platzieren Sie den Ordner entweder in Ihren Downloads oder irgendwo in Ihren «Eigenen Dateien». Öffnen Sie den Ordner. Ziehen Sie am besten mit der rechten Maustaste eine Verknüpfung zur Datei CloseAll.exe in Ihre Windows-Taskleiste, ins Startmenü oder auf den Desktop.

Beim ersten Ausführen von CloseAll entfernen Sie in Windows 7 das Häkchen bei «Für diese Anwendung immer fragen». Fortan schickt dieses Tool nach einem Klick allen gestarteten Anwendungen einen «Beenden-Befehl». Auch hier fragen die Anwendungen jeweils, ob gespeichert werden soll. (PCtipp-Forum)