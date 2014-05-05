Anheften: Browser-Tabs einfach verwalten

Um ein Tab anzuheften, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf ein Tab und wählen Sie «Tab anheften». Die Funktion ist in Google Chrome und Mozilla Firefox verfügbar. Da das Tab verkleinert wird, fällt auch das Kreuz zum Schliessen des Tabs weg. Um ein angeheftetes Tab zu schliessen, klicken Sie mit Rechts auf das Tab und wählen «Tab schliessen». Entfernen können Sie das Tab über «Tab ablösen».

Einige kleine Nachteile haben angeheftete Tabs: Wegen der Verkleinerung wird der Titel der Webseite nicht mehr angezeigt. Da die Titelleiste in modernen Browsern oftmals ganz fehlt, fällt der Titel komplett weg. Besonders bemerkbar macht sich das bei Seiten wie Facebook, die bei ungesehenen Aktivitäten den Titel verändern. Ist Facebook gepinnt, sieht man die (1) bei einer neuen Benachrichtigung nicht mehr. Unter Umständen kann das auch helfen, weniger Zeit in sozialen Medien zu verbringen.