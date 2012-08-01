Animiertes GIF stoppen

Lösung: Animierte GIF-Dateien sind zwar oft witzig, aber nach 20, 30 Sekunden hat man normalerweise genug gesehen. Gerade in Facebook oder Google+ braucht es bisweilen etwas Geduld, bis die bewegten Bilder im Feed weit genug herunter rutschen, dass sie von der ersten Seite verschwunden sind.

In Google+ und Facebook lassen sich zwar einzelne Beiträge ausblenden, aber das ist nicht immer das Mittel der Wahl. Schliesslich interessiert Sie der zugehörige Beitrag oder die Kommentare dazu ja vielleicht trotzdem. Die würden mitverschwinden.

Versuchen Sie es mal so, falls Sie den Firefox oder Internet Explorer benutzen: Scrollen Sie zum animierten GIF und drücken Sie die Esc-Taste. Schon stoppt die Animation. Das ist nur vorübergehend, denn sobald Sie die Seite neu laden (z.B. per F5) zappelt das Bild wieder herum. Drücken Sie in diesem Fall einfach erneut auf Esc. Diese Methode reicht in den meisten Fällen, um den Störeffekt zu lindern. Irgendwann wird der Beitrag ja eh aus dem Feed herausscrollen. Das klappt übrigens auch bei manchen Online-Werbebannern, die animierte GIFs enthalten. In Google Chrome rüsten Sie den erwähnten Trick mittels Add-On nach.

Firefox-Anwender, die das Add-On AdBlockPlus an Bord haben, könnten für eine dauerhafte Lösung auch dieses zu Hilfe nehmen. AdBlockPlus fügt dem Kontextmenü von Bildern unter Anderem einen Punkt Grafik blockieren hinzu.

Testen können Sie es z.B. hier - zur Feier des Tages an einem Feuerwerk-GIF.