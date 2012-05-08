Asus-Bootscreen deaktivieren

Lösung: Es gibt je nach BIOS-Version verschiedene Einstellungen, die das beeinflussen können.

Drücken Sie beim Booten die Delete-Taste, um ins BIOS zu kommen. Halten Sie dort nach einem Bereich wie «Boot» oder «Boot Settings Configuration» Ausschau. Die gesuchte Option heisst auf z.B. auf älteren Maschinen «Quick Boot» und sollte auf «Enabled» (d.h. eingeschaltet) stehen. Auf anderen wiederum gibts eine Option namens «Quiet Boot», zu Deutsch «Stilles Booten», mit der sich das Bootlogo unterdrücken lässt.

Achten Sie darauf, dass Sie im BIOS keine anderen Einstellungen tangieren. Stellen Sie beim Verlassen des BIOS sicher, dass Sie etwas wie «Save and Exit» («speichern und verlassen») verwenden, um die Einstellung zu speichern. Sollte beim Speichern eine englischsprachige Rückfrage erscheinen wie z.B. «Save settings Y/N?», dann finden Sie den Buchstaben «Y» (für «Yes») auf der Taste «Z», da im BIOS normalerweise die US-amerikanische Tastaturbelegung gilt. (PCtipp-Forum)